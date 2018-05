O erro real

Há assuntos difíceis de entender, mas, tendo em vista a natureza do momento atual, precisam ser expostos e discutidos com mente aberta. O inimigo da amplitude mental que garante compreensão é o moralismo, que sempre se apresenta com ares de pureza, mas edificado sobre os escombros podres de uma vida subjetiva decadente. Dito isso exponho que temos o costume de atacar o mal com o argumento de que suas atuações são erradas. Porém, na prática, o mal não executa nenhum erro, apenas segue sua inclinação e realiza sua obra. Errado é o bem não fazer a sua parte contrabalançando a equação com a necessária revolta, mas permanecendo passivo, enquanto contempla diariamente a civilização ser subvertida. Quem segue sua vocação e a pratica nunca estará errado. Errado é quem não faz o que seu coração manda.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O que você sente agora é indizível, difícil de ser posto em palavras, a não ser que você seja poeta. Talvez nem seja o caso de esforçar-se para exprimir em palavras os sentimentos, mas dedicar-se a senti-los apenas.

TOURO 21-4 a 20-5

Enquanto o panorama continuar se desenhando com esse grau de complexidade que já vem acontecendo há algum tempo continuará, também, sendo imprescindível que você tome apenas as atitudes estritamente necessárias.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Use o personagem que você inventou, mas cuide para não tornar sua alma escrava dele. Uma coisa é você precisar de um instrumento para navegar pela vida, outra diferente é você não ser a alma que conduz o instrumento.

CÂNCER 21-6 a 21-7

As informações circulam por aí e somente as almas antenadas como a sua as recebem. Porém, essa recepção se dá através de impressões nem sempre fáceis de compreender, o que deixa seu ânimo bastante alterado.

LEÃO 22-7 a 22-8

Induzir as pessoas a agirem de acordo com sua vontade é um jogo arriscado, já que elas têm vontade própria e são livres. Porém, se você quiser continuar em frente e levar em conta a realidade, você também é livre.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As ilusões devem ser destruídas sem piedade em nome de preservar os sonhos verdadeiros pelos quais você deve sacrificar todos os seus recursos. Separar sonhos de ilusões é uma tarefa árdua, que requer atenção constante.

LIBRA 23-9 a 22-10

Cada dia que passa é um fato novo que se agrega aos outros que ainda não foram digeridos e, assim, o panorama da vida não teria como ser menos do que complicado. Porém, no meio dessa complicação reside sua sorte.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Em última instância, nada nem ninguém impedirá que você satisfaça seus desejos. O único e verdadeiro obstáculo nesse sentido é sua própria alma, que ainda não se convenceu de realmente desejar o que deseja.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As pessoas não são previsíveis e, por isso, tampouco se pode controlá-las. A qualquer momento elas tomam atitudes inimagináveis e desbaratam o jogo que você estava montando enquanto contava com a sua previsibilidade.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Em vez de se enfadar com as possíveis confusões que acontecerem atualmente, aproveite-as para reorientar seus passos e atitudes. É provável que por trás dessas confusões haja a oportunidade de melhorar tudo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O espírito de aventura está à disposição e a oportunidade acontecerá através de misteriosas coincidências. Quando esses ingredientes acontecem em sincronia é quando as melhores coisas da vida são desfrutadas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Definitivamente, você pode sentir com clareza que este não é um momento comum. Porém, ainda não sabe definir o que é que torna este momento diferente, especial, com sabor de algo importante estar a caminho.