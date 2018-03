Putin, portanto, é mais um mistério russo. Até hoje o mundo não conseguiu decifrar bem aquela imensa terra de místicos e aristocratas, onde um primitivismo quase bárbaro convivia com uma cultura extraordinária e que nunca se decidia entre ser ocidental ou ser asiática. A própria experiência comunista só enfatizou o enigma. Grande parte da armação teórica da revolução partiu da "intelligentsia" russa, mas não havia lugar mais improvável para uma revolução proletária do que a Rússia, com sua tradição de servos hereditários e submissos e seu feudalismo medieval. O próprio Marx levou um susto. Um dos problemas do Ocidente na sua relação com a União Soviética durante a Guerra Fria era nunca saber se estava tratando com o comunismo soviético ou com o anacronismo russo, passional e imprevisível. Um diplomata americano, na época, resumiu a questão. Disse que o que precisava ser levado em conta no confronto com a União Soviética, antes de diferenças ideológicas e de modelos políticos, era que os russos eram naturalmente ruins. O "Império do Mal", nas palavras do Ronald Reagan, seria do mal mesmo sem o comunismo. De tais simplificações era feita a política externa americana. Quando o comunismo caiu, a Rússia adotou o capitalismo selvagem sem nem um período de adaptação. Talvez seja mesmo um caso de caráter nacional.

Especula-se que Putin quer ficar no poder, talvez se revezando com o parceiro Medvedev até os dois não puderem mais dançar. Mas quem entende a Rússia?

Dribladores. Por estes dias fizeram uma enquete: quais seriam os maiores dribladores do futebol brasileiro? Li que o Pelé ficou em quinto lugar. O mais votado foi o Garrincha, justo. Mas para classificar o Pelé seria preciso definir: drible em que sentido? Os do Pelé eram sempre superobjetivos, no sentido do gol. E neste sentido ninguém o superou.