O enfant terrible no galpão Alexandre Herchcovitch, visto como enfant terrible da moda brasileira, já mostrou mais de 20 coleções nas tendas brancas da semana de moda de NY. Primeiro no Bryant Park e, nas duas temporadas anteriores, entre os prédios do complexo cultural do Lincoln Center, onde o evento passou a ser realizado. Desta vez, quis retomar sua aura dark, trocando o local oficial dos desfiles por um galpão escuro no fim da Rua 21, no Meatpacking District de Manhattan. A região, hoje povoada por lojas de grifes internacionais, concentrava abatedouros e empresas de distribuição de carne para a cidade no início da século passado.