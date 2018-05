O emblema da ''casa'' como personagem

Saraceni foi amigo de Lúcio Cardoso, Luiz Carlos Lacerda também foi íntimo do escritor, mas a sua adaptação de Mãos Vazias é menos interessante. Já havia elementos da mineiridade de Lúcio em Porto das Caixas, que Saraceni fez antes, e em Cabo Frio. Mas a grande incursão do cineasta pela obra do escritor é mesmo a sua Crônica, que virou só A Casa Assassinada.

O livro recorre a várias ferramentas - cartas, solilóquios etc - para penetrar na intimidade dos personagens e da casa. Ela é tão importante quanto Nina, Timóteo. Num certo sentido, a casa, para Lúcio, já é uma metáfora do apodrecimento dos personagens - da sua solidão visceral, do seu isolamento e desespero.

Saraceni tornou linear a narrativa da sua Casa Assassinada, mas manteve o clímax - a entrada em cena de Timóteo, vestido de mulher, no enterro de Nina. O filme é irregular, mas esta cena é forte, a melhor, um pouco pela interpretação de Carlos Kroeber, mas também porque a fotografia de Mário Carneiro e a música de Tom Jobim permitem ao espectador entrar no clima decadentista.

A adaptação de Dib Carneiro Neto, a pedido do diretor de teatro Gabriel Villela, busca reconstituir no palco o que há de polifônico e polimórfico no romance. Todas as vozes, mas também todos os formatos estão lá. Villela, mineiro de nascimento, não tem problemas para entender a mineiridade do escritor. Seu domínio da mise-en-scène teatral lhe permite expressar - e ampliar, para o público - esse entendimento.

Não lhe interessa só a mineiridade. Ele busca expressar a universalidade de Lúcio Cardoso. O barroco mineiro aparece de cara na cenografia da abertura, mas a verdadeira surpresa é que Gabriel Villela recorre aqui às chaves do simbolismo para entrar no universo "enfermo" de Lúcio. Vários elementos visuais da sua encenação foram buscados na obra de Gustave Klimt. O beijo, síntese do art nouveau, é uma referência - consciente e ampliada.

Embora seja um grande autor, Lúcio Cardoso não tem um reconhecimento internacional à altura de seu gênio. Luchino Visconti e Mauro Bolognini teriam feito adaptações grandiosas da obra do escritor. O sentimento aristocrático, a decadência, a família - tudo poderia aproximar Visconti do escritor e em Vagas Estrelas da Ursa, a sua versão de Electra, o grande diretor italiano de certa forma criou, em Volterra, cidade destruída pela erosão do tempo, a sua "casa assassinada".

Mas seria Bolognini, mais até do que Visconti, o adaptador ideal. A impotência figurada dos homens, a mistificação das mulheres são elementos comuns a Bolognini e Lúcio. E a estética de Bolognini, com seu gosto de antiquário, sempre se contaminou mais da morbidez que não paralisa o sentido crítico.

QUEM É

LÚCIO CARDOSO

ESCRITOR MINEIRO

De família tradicional, o escritor (1912-1968) deixou uma obra de caráter existencialista fundamental para a literatura brasileira. De 1959, Crônica..., é seu livro mais cultuado.