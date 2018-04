A disputa entre uma saga sobre a monarquia britânica dos anos 1930 e a criação de um dos mais valiosos sites da internet vai dominar a entrega do Globo de Ouro, a primeira grande premiação do cinema americano, que ocorre neste domingo à noite, em Los Angeles - com transmissão a partir das 22 horas pelo canal pago TNT. De um lado, a narrativa clássica de O Discurso do Rei, do outro, os diálogos frenéticos de A Rede Social, dois filmes que dominam as nomeações do prêmio concedido pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood (sete e seis, respectivamente).

Prévia, sim, para o Oscar

Em sua 68.ª cerimônia, o Globo de Ouro busca resgatar o terreno perdido. Depois de ostentar a fama de antecipar os premiados do Oscar (cuja cerimônia está marcada para o dia 27 de fevereiro), o Globo deixou de ser parâmetro a ponto de, nas últimas seis premiações, apenas em uma o escolhido como melhor filme (Quem Quer Ser Um Milionário?, em 2008) foi o mesmo.

E, ao contrário do Oscar, o Globo de Ouro tem categorias separadas para drama e comédia ou musical, o que aumenta o número de indicados e de premiados. "Se os organizadores do Globo quisessem competir com o Oscar, deveriam seguir algumas regras, embora me pareçam pouco interessados nisso", comenta Dave Karger, analista em premiações do cinema da revista de variedades Entertainment Weekly. "Por conta disso, vejo a cerimônia do Globo como uma noite frívola e não como um ensaio geral do Oscar."

Karger reforça seu argumento ao observar que, ao mesmo tempo em que prestam atenção em filmes de arte como O Discurso do Rei e Cisne Negro, os correspondentes estrangeiros se deleitam em atrair estrelas para seu jantar de gala, ainda que por longas de qualidade duvidosa, como Johnny Depp e Angelina Jolie, protagonistas de O Turista, e Cher, que lidera Burlesque. O mesmo vale para a televisão, cujas séries cômicas e dramáticas também são contempladas.

A divisão torna-se clara ao se analisar cada categoria (veja abaixo): enquanto os indicados para drama são representantes de filmes mais elaborados e com tema adulto, os participantes da lista de musical ou comédia atendem mais às expectativas populares - baseado, claro, no retorno de bilheteria.

A indústria cinematográfica, no entanto, não reclama. Ao contrário, aplaude de pé - os ganhadores do Globo de Ouro do ano passado, por exemplo, Avatar (drama) e Se Beber, Não Case (comédia/musical), tornaram-se sucesso de venda de ingressos - apesar de ter enfrentado cara feia da crítica -, enquanto o melhor filme do Oscar, Guerra ao Terror, teve um retorno bastante tímido.

"Os vencedores do Globo do ano passado arrecadaram mais de US$ 1 bilhão, o que comprova o caráter populista do prêmio", continua Karger. Mas, apesar do mau humor do analista, a estatueta oferecida pelos correspondentes estrangeiros promovem um precioso empurrão nas bilheterias. "Filmes menores dependem do boca a boca", avalia Sheila DeLoach, da Fox Searchlight, divisão da Fox especializada em longas mais artísticos, como Cisne Negro e o drama 127 Horas, de Danny Boyle. "E qualquer premiação colabora para o apelo popular."

Veneno à parte, se Karger estiver certo, o moderninho A Rede Social, de David Fincher, deverá bater o classudo O Discurso do Rei, de Tom Hooper, ainda que, na briga entre os atores de drama, Colin Firth com seu monarca gago leva vantagem sobre o esperto criador do Facebook, vivido por Jesse Eisenberg.

As duas tramas tratam da busca do poder, que envolve traição e avareza e torna a competição mais acirrada. A favor de Firth conta a derrota sofrida no ano passado, quando apresentou uma esplendorosa interpretação em Direito de Amar, de Tom Ford.

Entre as atrizes, ainda na categoria drama, Natalie Portman desponta como favorita pela sua atuação no thriller psicológico Cisne Negro. Ambientado no mundo do balé da Cidade de Nova York, ela vive uma bailarina de destaque que se encontra presa a uma teia de intrigas e competição com uma nova rival, papel de Mila Kunis. Tornou-se polêmica, aliás, a cena em que as duas fazem sexo estimuladas por ecstasy - agressivo e violento.

Fugir do bom comportamento, aliás, é outra característica da entrega do Globo de Ouro que tanto agrada ao público e à imprensa de fofocas. Em 1998, por exemplo, Christine Lahti estava no banheiro quando seu nome foi anunciada como melhor atriz de série dramática por Chicago Hope. Ela recebeu o prêmio enquanto ainda enxugava as mãos. E, no mesmo ano, Jack Nicholson, ao ganhar o troféu por Melhor É Impossível, mostrou o traseiro para o público, embora de gala - sem tirar a calça do smoking.

INDICADOS

Filme - Drama

O Cisne Negro

O Vencedor

A Rede Social

O Discurso do Rei

A Origem

Filme - Musical/Comédia

Burlesque

O Turista

Minhas Mães e Meu Pai

Red - Aposentados e Perigosos

Alice no País das

Maravilhas

Ator - Drama

Jesse Eisenberg (A Rede Social)

Colin Firth (O Discurso do Rei)

James Franco (127 Horas)

Ryan Gosling (Blue Valentine)

Mark Wahlberg (O Vencedor)

Atriz - Drama

Halle Berry (Frankie and Alice)

Nicole Kidman (Rabbit Hole)

Natalie Portman (Cisne Negro)

Michelle Williams (Blue Valentine)

Jennifer Lawrence (Inverno da Alma)

Direção

Darren Aronofsky (Cisne Negro)

David Fincher (A Rede Social)

Tom Hooper (O Discurso do Rei)

Christopher Nolan (A Origem)

David O. Russell (O Vencedor)

Ator - Musical/Comédia

Johnny Depp (O Turista)

Johnny Depp (Alice no País das Maravilhas)

Paul Giamatti (Barney"s Version)

Jake Gyllenhaal (O Amor e Outras Drogas)

Kevin Spacey (Casino Jack)

Atriz - Musical/Comédia Anne Hathaway

(O Amor e Outras Drogas)

Angelina Jolie (O Turista)

Annette Bening (Minhas Mães e Meu Pai)

Julianne Moore (Minhas Mães e Meu Pai)

Emma Stone (A Mentira)

Ator Coadjuvante

Christian Bale (O Vencedor)

Andrew Garfield (A Rede Social)

Geoffrey Rush (O Discurso do Rei)

Jeremy Renner (Atração Perigosa)

Michael Douglas (Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme)

Atriz Coadjuvante

Amy Adams (O Vencedor)

Helena Boham Carter (O Discurso do Rei)

Melissa Leo (O Vencedor)

Mila Kunis (Cisne Negro)

Jacki Weaver (Animal Kingdom)

Filme Estrangeiro

Biutiful (México)

O Concerto (França)

The Edge (Rússia)

I Am Love (Itália)

In a Better World (Dinamarca)

Animação

Meu Malvado Favorito

Enrolados

Como Treinar o Seu Dragão

Toy Story 3

O Mágico

Roteiro

Danny Boyle e Simon Beaufoy (127 Horas)

Stuart Blumberg e Lisa Cholodenko (Minhas Mães e Meu Pai)

Christopher Nolan (A Origem)

David Seidler (O Discurso do Rei)

Aaron Sorkin (A Rede Social)

Trilha Sonora Original

127 Horas

O Discurso do Rei

Alice no País das

Maravilhas

A Rede Social

A Origem

Canção Original

Bound to You (Burlesque)

You Haven"t Seen the Last of Me (Burlesque)

There"s a Place for Us (As

Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada)

Coming Home (Country Strong)