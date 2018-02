O dramaturgo no ano de seu centenário Em 2012, não faltaram oportunidades de se comprovar a potência da obra deixada por August Strindberg. No ano que marca o centenário de morte do escritor, uma série de espetáculos recuperaram seus textos. Comprovaram a permanência de seus diagnósticos, a atualidade de suas reflexões sobre os enfrentamentos entre os sexos e as relações de dominação.