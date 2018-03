O DONO DA BOLA seleção da semana*

Em entrevista ao Estado, Fonseca admitiu que, em vários momentos, pensou em saltar fora do projeto. "Por que estou fazendo este filme?", ele se perguntava. O ator Rodrigo Santoro, apaixonado pelo papel, o exortava a seguir em frente, mas Fonseca, que se assume como bipolar, admite que lhe interessava entender/ investigar o comportamento obsessivo do jogador.

Lenda do futebol, Heleno de Freitas jogou no Botafogo, criando fama como cabeceador. Ele matava a bola no peito, dava uma virada de corpo, cabeceava e... Gol! Gênio, Heleno tinha também um temperamento difícil. Viciado em éter, sifilítico, sofreu sucessivas internações, tomou choques e morreu louco.

Não é um personagem simpático. Como se conta uma história dessas? Gostar ou não gostar, eis a questão. Mas a fotografia em preto e branco de Walter Carvalho e a atuação de Rodrigo Santoro são espetaculares. / LUIZ CARLOS MERTEN

HELENO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Direção: José Henrique Fonseca (Brasil/2010/116 min.) Elenco: Rodrigo Santoro, Alinne Moraes, Othon Bastos, Herson Capri. Estreia na sexta.