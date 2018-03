O domínio da mente

A mente é inquieta e difícil de sujeitar, mas é necessário empreender o exercício de integrar o que parece impossível. Nas épocas em que temos objetivos definidos e submetemos todos os nossos recursos para realizá-los, a mente nos serve bem. Porém, nas épocas em que vagueamos sem eira nem beira a mente nos açoita com distração. É então que parece que os pensamentos se pensam sozinhos e que nós não temos nenhuma capacidade de sujeitá-los à nossa vontade. Você deve perguntar-se constantemente a respeito do pensador interno para que a mente seja instrumento útil em vez de chicote que invade seu tempo com ideias para lá de absurdas e inconsistentes. Dominar a mente é a próxima etapa evolutiva de nossa humanidade.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Quanto mais difíceis forem as conversas e negociações em pauta, melhor para você. Por trás da dificuldade acena a perspectiva de grandes realizações. Porém, as pessoas envolvidas são de difícil trato, não é?

TOURO 21-4 a 20-5

As demoras se mostrarão providenciais, desde que você não se precipite tentando forçar que tudo se ajuste aos seus desejos. Para que tudo demore mais, acontecem alguns problemas. Deixe acontecer, aproveite.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

As pessoas criticam a racionalidade e a opõem às emoções. Porém, sem a razão sua alma seria escrava de desejos inúteis. É a razão que, antecipando-se aos resultados, pode dominá-los e abandoná-los intencionalmente.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O verdadeiro espírito de aventura que leva a assumir riscos é aquele que, apesar das incertezas a respeito dos resultados, mesmo assim continua em frente. Este é o momento de dar valor aos impulsos e intuições.

LEÃO 22-7 a 22-8

É trabalhoso explicar tudo antecipadamente, mas é melhor encarar essa fase para depois não ter queixas sobre as pessoas que acompanham você nesta parte do caminho. Explicar, conversar e deixar tudo às claras vai ajudar muito.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A conquista material é predominante em nossa civilização, mas assim andam as coisas e, principalmente, assim andam os relacionamentos. Agregue espírito à sua vida, só assim acontecerá o verdadeiro progresso.

LIBRA 23-9 a 22-10

É importante observar, meditar e pensar, porém, nada disso deve superar a ousadia de experimentar, pois é na prática que se comprova a teoria. Agora é propício você ousar e, por isso, seu inimigo mortal da atualidade é o pudor.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A discrição evitará obstáculos desnecessários que as pessoas próximas criariam, dado elas não entenderem bem suas motivações e intenções. A discrição colocará um manto de invisibilidade sobre você.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O sucesso da boa negociação consiste em todas as pessoas conquista-rem parte das exigências, mas principalmente em todas fazerem concessões. Cada concessão significa respeito e consi-deração aos interesses alheios.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A parte fácil da conquista material é obter os objetos. Porém, as pessoas raramente pensam no trabalho que depois dará manter os objetos comprados. Faça diferente, pense no depois, isso livrará você de muitos problemas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Praticar o que se diz deixou de ser mero provérbio, transformou-se na ordem do dia. Esta é uma grade oportunidade, pois a sabedoria não se conquista pensando ou meditando, mas levando à prática o que se teoriza.

PEIXES 20-2 a 20-3

Assustar-se com as complicações do caminho significaria resistir a aceitar o que o misterioso destino trouxe até você. É importante ousar; você não deve pretender que as coisas sejam fáceis, mas intensas.