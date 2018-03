O doce prazer do mistério

J.C. Hallman já publicou vários livros, editou uma coletânea de ensaios crítico 'The story about the story' (2009) lançada pela Tin House Books, O Estado de S.Paulo

A característica mais charmosa do perene guru literário do Washington Post, Michael Dirda, é sua aversão - quase uma fobia - diante da possibilidade de dizer algo que fuja à fórmula "o livro é maravilhoso e muito prazeroso" (sendo prazer uma palavra com a qual ele tem antiga afinidade, como exemplificado nos títulos de seus livros Reading for Pleasure, Bound to Please e assim por diante). Se todos escrevêssemos sobre a leitura como faz Dirda, se ensinássemos as crianças a escrever a partir da alegria e não para compor argumentos, então o mundo teria um número muito maior de leitores sérios e também livros muito melhores. Mas a apaixonada interpretação de Dirda para o legado de Arthur Conan Doyle revela que esta qualidade pode também ser um defeito. Trata-se de um curioso caso no qual o leitor se apaixona a tal ponto pela obra de um autor que pede para ser eximido da tarefa de explorar o motivo de achar tal obra tão agradável.

A surpreendente relação entre leitor e obra - e o prazer de Dirda - tem início com o jovem crítico sozinho em casa, escondendo-se sob a colcha da cama para se atracar com as aventuras de Conan Doyle e devorá-las numa idade em que os meninos em geral dedicam as mãos e a imaginação a fins mais lascivos. Esta intensidade de fazer acelerar o pulso permaneceu em segundo plano durante anos enquanto Dirda concluía uma obediente dissertação sobre Stendhal e evoluía até se tornar um "jornalista literário". Sua fixação por Conan Doyle só voltou ao centro das atenções quando Dirda foi convidado a abrir caminho entre a "bonomia literária" dos Irregulares de Baker Street, o fã-clube de Conan Doyle que existe há quase um século e foi batizado com o nome do exército de meninos de rua do qual o detetive se valia. O livro resultante encaixa algumas das apresentações feitas pelo próprio Dirda ao grupo dentro de um "livro de memórias do leitor" que corresponde a uma viagem estrategicamente trivial por tudo aquilo que pertence ao universo "Sherlockiano".

Talvez seja injusto infantilizar os Irregulares de Baker Street ao descrevê-los como fã-clube, assim como seria pretensão chamá-los de sociedade admiradora. Os dedicados membros deste grupo são merecedores de um estudo próprio, realizando encontros noturnos para os quais o único termo apropriado parece ser "soirée" e apresentando "estudos" em "conferências" que são todas uma parte do "jogo", uma contínua brincadeira com a ideia de Holmes ter sido uma pessoa real, e de Conan Doyle - no espírito de algumas histórias de Henry James - ter sido meramente um executor literário do cronista de Holmes, o dr. Watson. A mistura de fato e ficção nestas elucubrações faz delas um curioso gênero de resposta literária, um amálgama de redação criativa e algo mais próximo da interpretação. A irregular escrita dos Irregulares a respeito da leitura insiste que também a crítica deveria ser prazerosa.

O que nos leva ao nosso curioso enigma: na sua crônica dos Irregulares, por que Dirda opta por uma estratégia que pode parecer a alguns como rotineira e regular? Um olhar atento enxerga vários indícios que revelam o motivo pelo qual este abrangente relato do universo Sherlockiano hesita em participar desta estratégia.

Em primeiro lugar, Dirda insiste que a prosa de Conan Doyle recompensa uma "análise mais intensa", mas ele próprio não parece estar disposto a se dedicar a uma análise deste tipo, principalmente nos casos em que a prosa apresenta xenofobia ou coisa pior (por exemplo, "genocídios de homens-macaco"). Dirda exalta a escrita de Conan Doyle, mas, com frequência, se mostra condescendente com ela. A respeito de A Duet with an Occasional Chorus, ele escreve: "Apesar de um pouco cafona no começo, o texto é em geral cheio de vida, repleto de diálogos jocosos. Daria uma excelente peça de teatro".

Em segundo, por mais que Dirda queira elogiar a "frivolidade" no seu livro, ele não parece especialmente disposto a satisfazer a caprichos como os de Conan Doyle. O entusiasmo de Conan Doyle pela sessões espíritas e o espiritualismo é meramente lamentável ("Todos nós cometemos erros"), e Dirda diz não ter "estômago" para começar a ler The Coming of the Fairies, no qual Conan Doyle oferece uma sóbria defesa da existência de pequenas pessoas aladas. Este tiro pela culatra de fins frívolos é reforçado pela opinião do próprio Conan Doyle, que considerava frivolidades as histórias de Holmes - ele se queixava que escrevê-las o impedia de trabalhar em "obras melhores".

Parece-me então que o verdadeiro assunto do qual estamos tratando é o valor da ficção leve e aventuresca. Dirda sabe que obras deste tipo podem se tornar um veículo para a propaganda (no caso de Conan Doyle, da celebração da masculinidade britânica e sua ambição imperial), mas ele nada tem a dizer a respeito de sua própria transição de menino que lia animado na cama para adulto capaz de captar perturbadores subtextos. Este tipo de mudança não deveria alterar a interpretação que fazemos de um livro? O gênero é uma questão semelhante. Conan Doyle não estava interessado nas leitoras, e apesar de Dirda sugerir ocasionalmente (e com certa astúcia) a existência destas leitoras, ele opta por praticamente ignorar os traços misóginos das obras em questão. Um monstro em particular lhe parece semelhante a uma "gigantesca vagina dentata" - e o crítico não tem mais nada a dizer a respeito! Podemos julgar um autor de cem anos atrás com base nos valores contemporâneos somente diante da sugestão de que ele seja lido por prazer.

Em outras palavras, o leitor acaba com a impressão de que Dirda deve ter ficado um pouco desapontado depois de devorar as páginas externas que correspondem às aventuras de Holmes na obra de Conan Doyle e chegar aos trechos mais mofados do legado do autor - esta foi, ao menos, a impressão que tive. Talvez seja por isso que o tratamento dispensado por ele ao assunto permaneça "casual (e) semelhante aos debates das rodas de leitura", como o próprio Dirda descreve sua coluna no jornal. Ostensivamente, a meta neste caso é reavivar o interesse por Conan Doyle, mas o que Dirda acaba demonstrando é que certos autores permanecem fixamente instalados no seu próprio período, mesmo que os Frankensteins criados por eles evoluam e sobrevivam. A aversão de Dirda a qualquer coisa que não seja um elogio significa que ele não tem força para retratar seu desapontamento, e que os seus textos a respeito da leitura não podem servir a nada que não seja a recomendação de um livro - e há recomendações de sobra aqui. Mas Conan Doyle é mais do que isto, e Dirda tem consciência deste fato. Ele nos diz que "há mistérios" na obra dele, mas hesita em mergulhar nestes. Qual o motivo disto, se tal mergulho consiste justamente num imenso prazer? Não consigo pensar em nenhuma outra pessoa de quem eu gostaria de ouvir um pouco mais de críticas Irregulares.

Não me interprete mal. Este livro é agradável. Gostei dele. Não por ser um livro frívolo, e nem porque Conan Doyle é maravilhoso - na verdade, o livro me convenceu de que ele não é -, mas precisamente porque a contenção de Dirda desencadeou em mim um vigoroso espírito crítico. O fato de tal sentimento ser também um prazer é algo elementar / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

