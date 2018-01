O Divirta-se testou os melhores passeios monitorados da cidade

Aula prática de história, geografia e arquitetura. Passeios guiados podem ser um bom jeito de (re) descobrir lugares e instituições que todo mundo acha que conhece, mas que reservam muitas surpresas a um segundo olhar. A oferta para turistas vem crescendo: há visitas guiadas em inglês, espanhol e durante a noite. E, para saber se os passeios podem ser atraentes também para quem vive por aqui, o Divirta-se vários passeios desse tipo.

Os segredos do Mosteiro de São Bento - que já foi reconstruído quatro vezes no mesmo local -; o teto do Teatro Municipal, que vai soar familiar para os fãs de ‘O Senhor de Anéis’; um acervo de obras de arte erótica em pleno Cemitério da Consolação. Dá pra viajar sem sair de São Paulo. Veja nossas dicas.