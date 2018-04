'O Discurso do Rei' lidera indicações ao Oscar A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou hoje os indicados ao Oscar 2011. "O Discurso do Rei", filme britânico sobre os esforços do monarca George VI para superar seus problemas de gagueira, lidera as indicações e vai disputar 12 das estatuetas. Os vencedores da 83ª edição do Oscar serão anunciados em uma cerimônia em Hollywood no dia 27 de fevereiro.