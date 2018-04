'O Discurso do Rei' lidera indicações ao Oscar

A Academia divulgou nesta quarta-feira a lista de indicados ao Oscar 2011. O Discurso do Rei dominou as indicações, sendo nomeado em 12 categorias, seguido por Bravura Indômita, com 10. A Rede Social, tido como um dos fortes candidatos, recebeu 8 indicações, assim como A Origem.

Cisne Negro, O Vencedor, O Discurso do Rei, A Rede Social e Bravura Indômita também foram indicados para o Oscar de melhor direção. Três produções concorrem ao Oscar de melhor animação: Como Treinar o seu Dragão, O Ilusionista e Toy Story 3 - que também concorre ao prêmio de melhor filme do ano.

Lixo Extraordinário, que mostra o trabalho do artista plástico Vik Muniz em um aterro sanitário do Rio, está na lista de melhor documentário. Dirigido pela britânica Lucy Walker e pelos brasileiros João Jardim e Karen Harley, o filme recebeu prêmio no Festival de Berlim.

Interpretações

Javier Bardem concorre a melhor ator por Biutiful, de Alejandro González Iñárritu , que está na lista de melhor filme estrangeiro. Completam a lista na categoria melhor ator: Jeff Bridges (Bravura Indômita), Colin Firth (O Discurso do Rei), Jesse Eisenberg (A Rede Social) e James Franco (127 Horas).

Entre as atrizes, Natalie Portman (Cisne Negro), Annette Bening (Minhas Mães e Meu Pai), Nicole Kidman (Reencontrando a Felicidade), Michele Williams (Namorados para Sempre) e Jennifer Lawrence (Inverno da Alma).

Os indicados foram revelados pelo presidente da Academia, Tom Sherak, e pela atriz Mo'Nique, que levou a estatueta no ano passado por Preciosa. A 83ª edição do Oscar acontece em 27 de fevereiro no teatro Kodak, em Los Angeles, com James Franco e Anne Hathaway como apresentadores.

Confira a lista:

Filme

Cisne Negro

O Vencedor

A Origem

Minhas Mães e Meu Pai

O Discurso do Rei

127 Horas

A Rede Social

Toy Story 3

Bravura Indômita

Inverno da Alma

Ator

Javier Bardem (Biutiful)

Jeff bridges (Bravura Indômita)

Jesse Eisenberg (A Rede Social)

Colin Firth (O Discurso do Rei)

James Franco (127 Horas)

Atriz

Annette Bening (Minhas Mães e Meu Pai)

Nicole Kidman (Reencontrando a Felicidade)

Michele Williams (Namorados para Sempre)

Jennifer Lawrence (Inverno da Alma)

Natalie Portman (Cisne Negro)

Ator coadjuvante

Christian Bale (O Vencedor)

John Hawkes (Inverno da Alma)

Jeremy Renner (Atração Perigosa)

Mark Ruffalo (Minhas Mães e Meu Pai)

Geoffrey Rush (O Discurso do Rei)

Atriz coadjuvante

Amy Adams (O Vencedor)

Helena Bonham Carter (O Discurso do Rei)

Melissa Leo (O Vencedor)

Hailee Steinfeld (Bravura Indômita)

Jacki Weaver (Animal Kingdom)

Diretor

Daren Aronofsky (Cisne Negro)

David Fincher (A Rede Social)

Tom Hooper (O Discurso do Rei)

David O. Russell (O Vencedor)

Joel Coen e Ethan Coen (Bravura Indômita)

Roteiro original

A Origem

Minhas Mães e Meu Pai

O Discurso do Rei

Another Year

O Vencedor

Roteiro adaptado

127 Horas

Toy Story 3

Bravura Indômita

Inverno da Alma

Animação

Como Treinar Seu Dragão

O Mágico

Toy Story 3

Filme estrangeiro

Biutiful (México), de Alejandro Iñarritu

Incendies (Canadá), de Denis Villeneuve

Em um Mundo Melhor (Dinamarca), de Susanne Bier

Dente Canino (Grécia), de Yorgos Lanthimos

Fora da Lei (Argélia), de Rachid Bouchareb

Animação - curta-metragem

Dia & Noite

The Gruffalo

Let's Pollute

The Lost Thing

Madagascar, Carnet de Voyage

Documentário

Exit through the Gift Shop

Gasland

Trabalho Interno

Restrepo

Lixo Extraordinário

Documentário - curta-metragem

Killing in the Name

Poster Girl

Strangers No More

Sun Come Up

The Warriors of Qiugang

Trilha sonora

Como Treinar Seu Dragão

A Origem

O Discurso do Rei

127 Horas

A Rede Social

Canção Original

Cooming Home, de Country Song

I See the Light, de Enrolados

If I Rise, de 127 Horas

We Belong Together, de Toy Story 3

Live Action

The Confession

The Crush

God of Love

Na Wewe

Wish 143

Mixagem de som

A Origem

O Discurso do Rei

Salt

A Rede Social

Bravura Indômita

Edição de som

A Origem

Toy Story 3

Tron: O Legado

Bravura Indômita

Incontrolável

Efeitos visuais

Alice no País das Maravilhas

Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1

A Origem

Homem de Ferro 2

Direção de arte

Alice no País das Maravilhas

Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1

A Origem

Figurino

Alice no País das Maravilhas - Colleen Atwood

I Am Love - Antonella Cannarozzi

O Discurso do Rei - Jenny Beavan

The Tempest - Sandy Powell

Bravura Indômita - Mary Zophres

Maquiagem

Caminho da Liberdade

The Wolfman