O discurso do rei lidera Bafta O Discurso do Rei lidera a lista de indicados para o Bafta, prêmio da Academia Britânica aos melhores do cinema. O filme concorre em 14 categorias, inclusive a de melhor produção e de ator para Colin Firth, que venceu o Globo de Ouro no fim de semana. Cisne Negro vem em seguida, com 12 nomeações, e A Origem, com 9. Grande vencedor no Globo de Ouro, A Rede Social ficou com 6 indicações. Os prêmios do Bafta serão entregues no dia 13 de fevereiro, duas semanas antes que a cerimônia do Oscar. / AP