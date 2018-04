O discurso do rei é premiado nos EUA

Quatro dias depois de receber 12 indicações para o Oscar, o longa O Discurso do Rei levou, no sábado, o prêmio do sindicato de diretores dos EUA (DGA), entregue a Tom Hooper. O diretor concorria com David Fincher (A Rede Social), Christopher Nolan (A Origem), Darren Aronofsky (Cisne Negro) e David O. Russell (O Vencedor). Hooper, Fincher, Aronofsky e Russell também concorrem ao Oscar, junto com Joel e Etahn Coen (Bravura Indômita). Em 62 anos da premiação da DGA, apenas seis vezes o diretor selecionado não levou também o Oscar. O Discurso do Rei e A Rede Social são os favoritos para o maior prêmio de Hollywood, a ser entregue dia 27. / Reuters