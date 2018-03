O diretor, desejo de arriscar

Ele concorda, em termos. "Realmente, detesto a precariedade. Um filme tem de ser muito genial para eu relevar defeitos na imagem ou no som. Mas sinto que corro cada vez mais riscos. Em O Passageiro, dei o papel principal para um estreante. Só quero deixar claro que, como produtor ou diretor, não penso no mercado. Se pensasse, estaria f... O Passageiro fez 8 mil espectadores."

Malu chegou até ele como projeto do ator Marcelo Serrado. Já havia um roteiro de Bruno Mazzeo e João Avelino, que não satisfez a Tambellini. "Não tem nada a ver com bom ou ruim. Não me bateu. Incorporei o Marcelo (Rubens Paiva) ao projeto. Ele fez um trabalho bacana, muito desapegado." Sobre o tema "adaptações", Tambellini tem o que falar. "Eu realmente gosto de adaptar livros porque eles já me oferecem uma estrutura narrativa ou um desenho de personagens. Meu próximo filme é um roteiro original. Adaptar não é passar o livro pela câmera. É preciso fazer um recorte." Ou seja - é preciso arriscar-se. Em tempo - Tambellini está feliz da vida com Malu de Bicicleta. "Tenho feito debates com o filme. E o público tem gostado."