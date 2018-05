O dinheiro e a inteligência

É inegável que para fazer dinheiro é imprescindível possuir o talento que só certo grau de inteligência forneceria. Porém, é inegável também que na maioria dos casos essa inteligência própria dos que sabem fazer dinheiro é eclipsada pela idiotice com que essas pessoas tratam os outros assuntos da vida. Elas se tornaram tão monotemáticas que contradizem a própria natureza da inteligência, cujo movimento é de amplitude e não de restrição. Para dominar o mundo se perde o amor pelas pessoas: o que há de inteligente nisso se o resultado é perder a dignidade também? Recuperar o amor pela vida que foi substituído pela vontade de poder abre a porta de uma riqueza que não sucumbe com a morte, profunda decepção dos materialmente poderosos. Que a Lua Vazia de hoje sirva para deter a voragem destruidora.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Faça uso de atitudes firmes e verá que as coisas andarão, mas não confie com que tenham desenvolvido impulso suficiente para andar sozinhas. Ainda tudo requererá sua presença e atenção numa dose maior da desejada.

TOURO 21-4 a 20-5

Há razões que não podem ser avaliadas de forma prática ou material, porque a avaliação não é da competência dessas medidas. É nessas questões aparentemente sem valor prático que reside um tesouro ainda despercebido.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A definição do rumo virá espontaneamente. Sua parte, por enquanto, consiste em injetar ânimo e dinâmica aos assuntos e, com alegria, continuar em frente a despeito de não saber muito bem aonde vão parar as coisas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Faça o que não seja útil, mas que responda ao apelo emocional. É de fundamental importância levar a sério os sentimentos, a despeito desses não terem nenhuma utilidade prática e, pelo contrário, atrapalharem.

LEÃO 22-7 a 22-8

Dizer demais seria um erro, mas dizer menos do que o necessário também seria um erro. Onde está a medida certa? Essa resposta permanece nas mãos da sabedoria, a qual não pode ser conquistada sem experiência.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Fazer tudo em nome de algum interesse concreto é uma atitude protegida e incentivada pela nossa civilização. Porém, é assim que andam as coisas, com a verdadeiramente valiosa subjetividade sendo desprezada.

LIBRA 23-9 a 22-10

Só se pode conquistar sabedoria através da experiência, o que significa que sua alma precisa errar para conhecer a verdadeira medida das coisas. Pessoas verdadeiramente sábias não se importam com erros nem tampouco com acertos.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Saúde não é um assunto particular, mas coletivo. De tanto as pessoas desprezarem o verdadeiro valor dos sentimentos e se dedicarem quase que exclusivamente a ganhar dinheiro foi criada uma sociedade doente.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quebrar o suspense não é o mesmo que chutar o pau da barraca. Quebrar o suspense é uma atitude que pode ser empreendida com elegância, tendo em vista que as coisas readquiram a necessária dinâmica.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Uma dose de atrevimento é vital, mas não a ponto de confundir-se com a imprudência. Tudo em sua justa medida e em nome da harmonia, apenas assim você encontrará a maneira de combinar

o atrevimento e a prudência.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Todas as pessoas são menos originais do que desejariam ser. Porém, isso não as transforma em seres desprezíveis. Paradoxalmente, é o excesso de esforço em direção à originalidade que diminui o valor de uma pessoa.

PEIXES 20-2 a 20-3

É importante ampliar seu repertório mental ensaiando opiniões diversas e se aprofundando em novos conhecimentos. Porém, isso não deve servir para você perder o foco de suas atividades, mas para enriquecê-las.