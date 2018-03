O diagrama certo das cruzadas de domingo

Por um erro da Redação, o diagrama das Palavras Cruzadas de Maria Thereza Martins foi trocado na edição de domingo, dia 21, impossibilitando sua resolução. Pedimos desculpas aos leitores e repetimos hoje o mesmo passatempo, agora com o diagrama correto. Desde a semana passada, o jornal voltou a publicar as Diretas da Coquetel, revezando-as com a versão criada por Maria Thereza Martins. Aos leitores caberá a decisão de qual das duas opções permanecerá nas páginas do Caderno 2 ou se continuaremos com ambas, neste mesmo esquema de revezamento. Votos podem ser dados por telefone ou e-mail, divulgados na página 3 do Primeiro Caderno.