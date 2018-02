'O Dia que Durou 21 Anos' ganha prêmio na França Depois do Prêmio Especial do Júri em Festival em NY - 29.° Long Island Film Festival e do Prêmio Especial do Júri no 22.° Arizona International Film Festival, "O Dia Que Durou 21 Anos", da Pequi Filmes, ganhou o prêmio de melhor documentário estrangeiro no St. Tropez International Film Festival, na França. O longa revela a influência do governo dos Estados Unidos no golpe de Estado no Brasil em 1964 e mostra como a ação militar que deu início à ditadura contou com participação de agências como CIA e a Casa Branca. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.