O dia em que John Wayne quis ser Ford

(The Alamo). EUA, 1960. Dir. e interpretação de John Wayne, com Richard Widmark, Laurence Harvey.

Embora John Wayne tenha sido o ator-fetiche dos maiores filmes de John Ford, a relação entre eles não era fácil. Quando Wayne resolveu dirigir um épico sobre a conquista do Álamo, Ford foi visitá-lo no set e causou constrangimento ao dizer que estava tudo errado, e como deveria ser. Por errado que seja, o filme tem grandes cenas. E a trilha de Dmitri Tiomkin, com The Green Leaves of Summer, é marcante. Reprise, colorido, 137 min.

