O dia do mistério

No mínimo, hoje será um daqueles dias surpreendentes que produzem enlevo nas almas abertas e dispostas a se deixar tomar pelo mistério da Vida. Ao mesmo tempo, idênticas circunstâncias e movimentos se tornam motivo de desespero e tragédia para as almas teimosas e arrogantes que só se importam com seus planos mesquinhos, como se o Universo tivesse começado no dia em que respiraram pela primeira vez entre o céu e a Terra. É assim e não se discute mais, os mesmos símbolos, cifras e tendências produzem diferentes resultados de acordo com a inclinação interior de cada alma humana. Esse é o misterioso princípio do infinito com o qual convivemos, o que faz com que no mesmo momento umas pessoas experimentem tragédias e outras glórias.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Num momento de entusiasmo podem vazar informações que ainda necessitam de sigilo. Como se conter quando o entusiasmo toma conta da alma? Olha, essa fórmula não existe, mas é certamente uma manobra possível.

TOURO 21-4 a 20-5

Desta vez prefira tomar uma decisão que não leve em conta a margem de segurança que normalmente você desejaria desfrutar. Desta vez prefira fazer apostas um pouco mais arriscadas, nem que seja para experimentar.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Antes de abrir a porta dos impulsos e se esbaldar em atitudes impetuosas, pense um pouco nas consequências. Um segundo de reflexão poderá evitar meses de consequências desagradáveis que você teria de consertar.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Das confusões podem surgir os esclarecimentos. Por isso, passe o mais rapidamente possível por qualquer susto promovido pelas confusões reinantes e mantenha a mente atenta aos esclarecimentos que surgirem.

LEÃO 22-7 a 22-8

Sua alma não parece disposta a seguir o mesmo caminho da maioria, e isso mesmo que essa

atitude pareça insensata e digna de críticas. Há momentos, como agora, em que se torna necessário experimentar.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O trabalho em conjunto é mais demorado e complexo, mas guarda em si perspectivas de progresso impossível de conquistar mediante o trabalho individual. Agora é o momento de decidir que caminho tomar.

LIBRA 23-9 a 22-10

Quanto mais sua alma se convencer dos pontos de vista que ardem no peito e insuflam a necessidade de brigar por eles, mais necessário será perceber que a melhor maneira de se comunicar é pelas obras e não pelas palavras.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Faça o necessário ainda que na prática isso promova muita polêmica. Você não está neste planeta para ficar se importando com aparecer bem na foto, o jogo de aparências não é digno de uma alma escorpiana.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Você siga o que a intuição indicar a despeito de isso contrariar os conselhos com ares sábios que as pessoas mais importantes da atualidade lhe transmitirem. Siga sua intuição, vale a pena apostar nela.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Pode ser difícil admitir que a opinião alheia estivesse mais certa do que a sua, mas quando isso se torna evidente é melhor admitir logo do que instaurar uma teimosia que logo se transformaria em ignorância.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Um pouco de rotina não fará nada mal e, pelo contrário, reforçará a perspectiva de quando chegar o momento de aventurar-se isso não significará um caos do tamanho do Universo invadindo sua vida cotidiana.

PEIXES 20-2 a 20-3

Entre andar pelo caminho seguro e escolher outra opção, com mais aventura, isso envolve uma decisão que não é tão fácil quanto pareceria à primeira vista. Existe outra possibilidade: escolher as duas alternativas.