Quando a prática do crime é banalizada ao ponto de não provocar mais surpresa ou vergonha e, ao contrário, ser promovida entre os humanos que se organizam e sindicalizam para continuar avançando nesse sentido é, também, quando miticamente acontece o Dia do Julgamento. Falar em mitos não é desprezar o conceito nem tampouco torná-lo vago. Ao contrário, o que os mitos e lendas relatam é infinitamente mais real do que o escrito nos livros oficiais de história. O que a história relata são fatos maquiados pelo tom pedante dos conquistadores enquanto os mitos descrevem a real experiência subjetiva de nossa humanidade perante condições que se repetem ao longo do tempo, só mudando o nome dos protagonistas e o endereço em que acontecem.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Neste momento é imprescindível você livrar-se do peso excessivo que certos relacionamentos acarretam. Porém, como ainda há interesses em jogo, isso talvez seja mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. Contudo, o objetivo é esse.

TOURO 21-4 a 20-5

Assumir grandes riscos tornou-se uma necessidade criada por sua vontade de progredir além do que já foi conquistado. Seguindo o curso normal, isso demoraria muito. Arriscando-se, haveria pelo menos uma chance diferente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Trate amorosamente suas obrigações, protelá-las não seria digno do momento atual. Estabeleça prioridades mensuradas de acordo com reais necessidades. Pense menos em si e mais na comunidade da qual você faz parte.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Proteger-se é necessário, mas passar a vida fazendo isso seria uma perda de tempo. Viver sempre dentro do círculo de proteção significaria rejeitar todas as aventuras que fariam a vida valer a pena de ser vivida.

LEÃO 22-7 a 22-8

É necessário ter um pouco de coragem para aceitar que as pessoas tenham virtudes que, talvez, ofusquem as suas. Porém, celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio é o mais claro sinal da elevação de uma alma.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Tudo que você precisa

é um propósito firme. Será? Na verdade essa afirmação precisa ser melhorada, tudo que você precisa é um propósito, cuja natureza seja firme e benevolente, só assim você garantirá paz e progresso.

LIBRA 23-9 a 22-10

As pessoas se encontram e não é por acaso. A própria natureza psíquica, física e espiritual de nossa humanidade cria os encontros. Por quê? Ora! Porque em estado isolado seremos sempre muito menos do que poderíamos ser.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As coisas não são difíceis nem fáceis, são o que são. Se por acaso você acha que tudo anda difícil demais e suspeita que não vai conseguir aguentar, lembre-se que duros desígnios são oferecidos apenas às almas avançadas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Muitas ofensas aconteceram, mas todas elas você terá de perdoar. Isso se quiser ser maior e ir além dos limites impostos por esse tipo de acontecimento. As humilhações passarão e restará apenas a dignidade.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As pessoas honestas são as que mais apanham, já que a maioria faz o impossível para tornar a honestidade uma atitude em extinção. Porém, nada deixa alguém mais seguro de si do que a prática da honestidade.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Livrar-se de hábitos e comportamentos viciados pode ser um tormento, mas é uma necessidade básica para quem deseja renovar-se. Nenhuma circunstância facilitará esse processo, você só contará com a força de vontade.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sugestões maravilhosas que são rejeitadas ou passam inadvertidas são mágoas que ficam. É melhor estar sempre com a alma preparada para isso, o que não significa necessariamente que a sugestão tenha sido ruim.