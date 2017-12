O dia certo para cada museu em São Paulo

SÃO PAULO - Quem disse que precisa gastar para conhecer ou conferir exposições dos museus de São Paulo? Além dos espaços com entradas sempre grátis, pelo menos nove instituições paulistanas reservam um ou mais dias na semana para entrada livre.

Em alguns, como o Museu do Futebol e a Pinacoteca, a gratuidade é de dois dias por semana. Isto porque, em maio, a Secretaria de Estado de Cultura determinou que os 18 museus mantidos pelo governo estadual teriam ao menos o sábado com ingressos grátis.

Confira nossa lista e se programe para o próximo passeio:

Museu do Futebol

Inaugurado em 2008, no avesso das arquibancadas do Estádio do Pacaembu, a casa conta a história do futebol e a paixão do brasileiro pelo esporte. No período da Copa do Mundo, o espaço recebe a mostra "Brasil 20 Copas" que ilustra a participação da seleção brasileira nos mundiais.

O museu tem entrada grátis às quintas e sábados. No outros dias, os ingresso custa R$ 6.

Informações:

Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu

Contato: (11) 3664-3848 ou www.museudofutebol.org.br

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h.

Museu da Língua Portuguesa

Inaugurado em 2006, na Estação da Luz, ele é dedicado à nossa língua e suas relações sociológicas e antropológicas, em um espaço com muitos recursos interativos. Durante o mundial, a exposição "O Futebol na Ponta da Língua" vai apresentar o vocabulário cotidiano no Brasil.

O museu tem entrada grátis às terças e sábados. Nos outros dias, o ingresso custa R$ 6.

Informações:

Praça da Luz, s/n - Luz

Contato: (11) 3322-0080 ou www.museudalinguaportuguesa.org.br

Funcionamento: diariamente das 10h às 18h

Museu da Casa Brasileira

O museu é um dos únicos no País especializado em design e arquitetura. Na programação, as exposições "Arte Nativa Aplicada" e "Vespa: um ícone italiano".

O museu tem entrada grátis aos sábados. No outros dias, o ingresso custa R$ 4.

Informações:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.705 - Jardim Paulistano

Contato: (11) 3032-3727 ou www.mcb.org.br

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h.

Pinacoteca de São Paulo

Fundado em 1905, é o museu mais antigo de São Paulo, dedicado às artes visuais brasileiras do século 19 à contemporaneidade.

A entrada é grátis às quintas, depois das 17h, e aos sábados. Nos outros dias, o ingresso custa R$ 6.

Informações:

Praça da Luz, 2 - Luz

Contato: (11) 3324-1000 ou www.pinacoteca.org.br

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h); às quintas, a casa funciona até as 22h.

Catavento Cultural e Educacional

Com mais de 250 instalações, o museu aborda a história da ciência e as tecnologias criadas pelo homem. Sempre com uma abordagem próxima do universo infantojuvenil.

A entrada é grátis aos sábados. Nos outros dias, o ingresso custa R$ 6.

Informações:

Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/n, Parque Dom Pedro II - Centro

Contato: (11) 3315-0051

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 17h.

Museu de Arte Sacra da São Paulo

Localizado no histórico Mosteiro da Luz, o museu se dedica a homenagear a arte sacra desde 1970. Durante a Copa, há programação de férias com atividades recreativas para toda a família.

A entrada é grátis aos sábados. Nos outros dias, o ingresso custa R$ 6.

Informações:

Avenida Tiradentes, 676 - Luz

Contato: (11) 3326-3336 ou www.museuartesacra.org.br

Funcionamento: de terça a sexta, das 9h às 17h; de sábado a domingo, das 10h às 18h.

Museu da Imagem e do Som (MIS)

Com exposições e eventos concorridos, o museu aborda com interatividade o universo do audiovisual e suas principais tendências. Em julho, o espaço recebe uma grande mostra sobre o programa infantil da TV Cultura "Castelo Rá-Tim-Bum", sucesso de audiência nos anos 1990.

A entrada é grátis às terças e aos sábados somente nas exposições do térreo. Nos outros dias, o preço do ingresso varia de acordo com a mostra em cartaz.

Informações:

Avenida Europa, 158 - Jardim Europa

Contato: (11) 2117-4777 ou www.mis-sp.org.br

Funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 22h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h.

Museu de Arte de São Paulo (Masp)

Na programação, um dos principais museus da cidade recebe, até agosto, a mostra "A Inusitada", com as obras de Sylvio Perlstein.

A entrada é grátis às terças. Nos outros dias, o ingresso custa R$ 15.

Informações:

Avenida Paulista, 1.578

Contato: (11) 3251-5644 ou www.masp.art.br

Funcionamento: de teça a domingo, das 10h às 18h; nas quintas, até as 20h.

Museu de Arte Moderna (MAM)

No Parque do Ibirapuera desde 1958, o museu é reconhecido por hospedar a Bienal Internacional de Arte e importante acervo de obras modernistas.

A entrada é grátis aos domingos. Nos outros dias, o ingresso custa R$ 6.

Informações:

Parque do Ibirapuera - acesso pelo Portão 3

Contato: (11) 5085-1300 ou www.mam.org.br

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 17h30.