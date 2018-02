O design e a cidade, na pauta do Encontro Estadão-Cultura

A sexta edição do Encontros Estadão Cultura, comandada pelo Casa entre os dias 20 e 22 de outubro, reuniu quase 300 leitores, entre arquitetos, designers, estudantes e proprietários de algumas das principais lojas paulistanas.

Confira abaixo os melhores momentos de cada um dos três encontros, em vídeos gravados ao vivo pela TV Estadão no Auditório Eva Herz da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, em São Paulo.

Sergio Rodrigues inaugurou a série de painéis traçando um panorama de sua carreira, que completa 55 anos em 2010. A fala foi pontuada por causos engraçados, como o encontro com a atriz Kim Novak (fã da poltrona Mole) e sua cabritinha de estimação e por conselhos a estudantes: "O verdadeiro designer não segue tendências", disse Rodrigues.

O segundo dia começou com provocações do arquiteto Márcio Kogan, satirizando a obsessão com segurança dos paulistanos. Otávio Zarvos também falou sobre a experiência de sua incorporadora, a Idea!Zarvos, que constrói edifícios com espaços de uso público.

O último encontro foi dedicado à sustentabilidade, em três escalas: a do design de produtos, a da arquitetura e a do urbanismo, com participação de Fernando Mascaro, Lourenço Gimenes e Michel Gorski.

