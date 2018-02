A ponta de desânimo se transforma em corda de amarrar navios, qualquer alma medianamente sensível se desanimaria diante dos acontecimentos em curso. Não é necessário compreender a lógica, pois essa inexiste, as sensações são informações preciosas, mas por termos nos convencido de que essas seriam "apenas sensações" temos de lidar com o desânimo como se fosse algo exclusivo de cada uma de nossas almas e não a expressão do somatório de injustiças gritantes praticadas diariamente por aquelas instituições originariamente destinadas a nos proteger e fornecer meios eficientes para o progresso. Nossa espécie é uma só, o que acontece conosco se dissemina através de todas as partes, cada um de nós. Porém, como isso é desconsiderado temos todos de lidar com essas sensações gritantes como se fossem problemas particulares.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Escolha a simplicidade, pois ainda que isso pareça uma forma piegas de enfrentar os acontecimentos, na prática resolverá muitas coisas com maior eficiência do que se sujeitando a estratégias sofisticadas.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A paciência é, afinal de contas, uma espécie de estado de graça que permite navegar por águas turbulentas com destreza e despreocupação. A paciência não cai do céu, você deve forçar sua mente a tornar-se paciente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Ter vontade de dizer algo não é sinônimo de ser oportuno dizê-lo. O que é mais importante? Desembuchar o que você tenha a dizer ou considerar com atenção a necessidade que as pessoas tenham de ouvir o que você deseja dizer?

CÂNCER 21-6 a 21-7

Ainda que as adversidades pareçam insuperáveis, se você fizer o supremo esforço de sincronizar sua vontade particular com a vontade maior que anima toda a vida, então o humor mudará e tudo se resolverá com relativa facilidade.

LEÃO 22-7 a 22-8

A distração precisa ser combatida, pois ainda que você não se sinta com essa bola toda e o ânimo tampouco seja vibrante, há assuntos que merecem cuidado e atenção e, com certeza, a dispersão não ajudaria nem um pouco.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A manifestação consciente de responsabilidade é tentar expressar os sentimentos da forma mais clara possível, para que não haja lugar para dúvidas. Isso é sinal de consideração, a maior responsabilidade de todas.

LIBRA 23-9 a 22-10

Se a alma humana percebesse a libertação que ocorre através das decepções, as experimentaria com bom humor e alegria em vez de enfado. Porém, apegada como é aos seus próprios erros, nossa humanidade teme as decepções.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Amar não resolve, complica. É que no ato de amar você vai precisar incluir todas as pessoas em seu coração e resolver os paradoxos e discórdias que a falta dessa liga cósmica, que é o amor, provoca.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quando os erros acontecem é tentador buscar culpados para aliviar a sensação íntima de que as coisas poderiam ter sido mais bem administradas do começo. Melhor passar por essa fase o mais rapidamente possível.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Sua força não reside em repetir as estratégias que deram certo no passado, mas em experimentar aquelas novas que ficam ressoando na mente. O medo não deve ser seu conselheiro neste momento da vida.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O ciúme não é sinal de desejo, mas de insegurança e fragilidade. Ainda que as pessoas se convençam de o ciúme manifestar como elas se importam umas com as outras, nada poderia estar mais longe da verdade.

PEIXES 20-2 a 20-3

Evitar o que de toda forma deverá ser enfrentado e consumado não é uma demonstração de integridade, pelo contrário. Ainda que não sinta aquele ânimo luminoso que alimenta a boa disposição, mesmo assim faça o necessário.