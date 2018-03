O Desafio do olhar didático

No decorrer do século 20, o problema do corpo, nos seus aspectos psíquicos, comunicacionais, culturais, antropológicos, filosóficos e fisiológicos foi entrando cada vez mais nas preocupações de intelectuais nacionais e internacionais até se tornar um dos grandes temas da cultura. Mesmo na biologia e na medicina, que eram seus redutos mais legítimos, a questão do corpo deixou de ser pacífica para se transformar em um problema com implicações legais e éticas.

Constituído pela linguagem, sobredeterminado pelo inconsciente, pela sexualidade, pelo fantasmático e também construído pelo social, como produto de valores e crenças sociais, o corpo foi crescentemente se tornando o nó górdio no qual as reflexões contemporâneas são amarradas.

Nas artes, que sempre funcionam como grandes sinalizadoras das mutações antropológicas e culturais, desde o início do século passado, o corpo foi deixando de ser uma representação, um mero conteúdo, para ir se tornando cada vez mais uma questão a ser explorada sob uma multiplicidade de aspectos e dimensões que colocam em evidência a impressionante plasticidade e polimorfismo do corpo humano. É o corpo vivo, na sua vulnerabilidade, no seu estar no mundo, nas suas transfigurações, que passou a ser interrogado.

Com as artes e as ciências, também na literatura, filosofia e psicanálise, as dimensões da corporeidade foram radicalmente questionadas. Desde Marx, Nietzsche e Freud, que puseram em pauta a ação, a vontade e o desejo humanos, até então ignorados por causa da supremacia da razão, os conceitos sobre o corpo no mundo começaram a extrapolar sua suposta dimensão exclusivamente natural até então mantida sob a tutela da fisiologia e anatomia. Na esteira desses três grandes antecessores, com Michel Foucault, descortinou-se um campo de investigação relativo à ação das práticas culturais, instituições, saberes e poderes sobre a experiência do corpo. A partir de Jacques Derrida e Gilles Deleuze, as crises do sujeito e da razão abriram o caminho para um modo de pensar destinado a desconstruir a natureza unívoca do sentido e da forma, do ser e do logos. No cerne dessa crise, tratou-se também de redescobrir a natureza intensiva do corpo.

Em suma, as margens instáveis entre o ego e o mundo, entre o real e o imaginário, entre o existente e o projetado fizeram do corpo, matéria do vivido, um sistema de interações e conexões. Esse caráter mutável do corpo em transição perene, sistema auto-organizativo com capacidade de responder à mudança, produzindo mudança, entra em sintonia com uma realidade em que os fluxos, movimentos e conexões acentuam-se cada vez mais.

Para muitos autores, esse estado de coisas resultou, sobretudo, da aceleração das descobertas científicas e tecnológicas que vêm afetando profundamente nossas habilidades para observar, transformar e manipular as funções corporais e nossos conceitos do corpo. Pesquisas em campos como a farmacologia, fisiologia cerebral, tecnologia reprodutiva, doenças, próteses e a biônica levantam questões psíquicas e culturais que vão muito além dos limites meramente técnicos. As distinções outrora confortáveis entre masculino/feminino, vivo/morto, natural/artificial, corpo/descorporização, eu/outro, autônomo/controlado, orgânico/inorgânico estão sendo crescentemente erodidas. Quais são os limites naturais do corpo quando o humor, a força, a energia, a potência sexual e a inteligência são manipulados por drogas?