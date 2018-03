O cunhado 'musical' de Kubrick

Jan Harlan lembra-se perfeitamente da primeira vez que visitou o Brasil. "Foi no começo dos anos 1970. As cópias dos filmes tinham de ser feitas em laboratórios brasileiros e Stanley (Kubrick) me pediu para supervisionar o trabalho de A Laranja Mecânica." Ele recorda as ridículas bolinhas pretas que tapavam o sexo dos atores: "Naturalmente, não era o nu que incomodava, mas o teor crítico do filme."

Harlan está de volta, e de novo pela Laranja. A cópia restaurada é uma das atrações da 35.ª Mostra, com o documentário Era Uma Vez Laranja Mecânica. Toda uma geração de espectadores, incluindo a filha do repórter, está assistindo pela primeira vez ao filme na tela dos cinemas. 'E ela gostou?", ele pergunta. Sim. 'Parabéns!'" Harlan, irmão da viúva do diretor, Christine, conhecia o cineasta desde Glória Feita de Sangue. Era íntimo, mas não tinha nada a ver com cinema. Seu interesse estava na música. A situação mudou quando Kubrick fez 2001, Uma Odisseia no Espaço.

"Ele encomendou a trilha a Alex North, mas não ficou satisfeito. Conversamos e Stanley me disse o que queria. Eu conhecia o som que buscava. Apresentei-o a Assim Falava Zaratustra e nunca mais deixei de colaborar com ele." Como era Kubrick no trabalho? "Com frequência, insuportável. Nunca estava satisfeito. Levava todo mundo ao limite, mas fazia isso com ele mesmo. Ouço falar do gênio de Kubrick, como se isso explicasse tudo. Stanley podia ser genial, mas 99% da inspiração era fruto de muito trabalho, trabalho duro."

A gênese de A Laranja Mecânica foi curiosa. "Stanley estava totalmente absorvido pelo projeto de Napoleão. Era o filme que mais queria fazer. Napoleão foi um gênio militar e um desastre humano e político. Conseguiu tudo no campo de batalha e tudo perdeu. Não podia culpar ninguém, senão a ele mesmo. Stanley era obcecado pelo projeto, mas a Metro lhe retirou o filme." Kubrick adquiriu os direitos da Traumnovelle, de Arthur Schnitzler. "Mas ele demorou 30 anos para conseguir fazer De Olhos bem Fechados." Foi quando leu o livro de Anthony Burgess. Disse-me - "Se encontrar o ator certo, será meu próximo filme." Kubrick viu Malcolm McDowell em Se..., de Lindsay Anderson, e Laranja começou a tomar forma, a partir do ator.

É famosa a frase de Kubrick, segundo a qual cinema é montagem. "Ele dizia isso e, com certeza, a montagem é fundamental em seu cinema. Mas é preciso ter o que montar. Stanley adorava a preparação e a montagem dos filmes. A parte que menos o atraía era a realização, mas era necessária." Kubrick tinha um filme favorito? Ele não vacila - De Olhos bem Fechados. O próprio Harlan tem o seu favorito entre os filmes de Kubrick? "Seria como ter de escolher entre meus netos." O repórter insiste. De Olhos bem Fechados. "Foi o último filme de Stanley, a última vez de trabalhamos juntos. E é um grande filme."

O assunto cai na grande exposição de Kubrick, na Cinemateca Francesa, em maio. Jan Harlan coletou o material, fez a curadoria. A exposição está viajando pelo mundo e ele gostaria que ela viesse ao Brasil. Para onde vai todo esse material, depois? "O próprio Stanley doou tudo para a Universidade das Artes, em Londres. Eles investiram 2 milhões de libras na preservação desse patrimônio. É reconfortante saber que está salvo."