O Crime e Castigo de Eliane Caffé

Eliane Caffé estava muito interessada em Dostoievski quando começou a desenvolver o projeto de O Sol do Meio Dia com o roteirista Luiz Alberto de Abreu. "Estava fascinada pela polifonia de Dostoievski. Havia lido Crime e Castigo, que me causou forte impressão. Fiquei chapada, aquela coisa do crime, a expiação, a responsabilidade. Tudo isso, de alguma forma, foi sendo transferido para o projeto." E surgiram os personagens, Artur, interpretado por Luiz Carlos Vasconcelos; Matuim, por Chico Diaz. Quando o filme começa, Artur está saindo da cadeia, depois de cumprir pena por assassinato. Artur matou a mulher (amada?) Liga-se a Matuim, que tem esse espetáculo ambulante. A entrada em cena de outra mulher tumultua a ligação, reativa lembranças, a culpa de Artur.

Lili Caffé, como é conhecida, é paulistana, de 1961. Começou fazendo curtas, no fim dos anos 1980. O Sol do Meio Dia não deixa de compor uma trilogia com Kenoma e Narradores de Javé. Mas, ao mesmo tempo que é coerente com os filmes anteriores, marca uma evolução e, talvez, uma transformação. Lili aceita uma crítica que lhe pode ser feita. A trama do Sol situa-se no Pará, junto a populações periféricas - e ribeirinhas - de Belém. Mas a paisagem não participa com a mesma intensidade dos dramas, como a de filmes como Iracema, Uma Transa Amazônica, de Jorge Bodansky, e A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele.

"É verdade", ela concorda. A curva dramática dos personagens não precisaria ser alterada se, em vez do Pará, Lili Caffé tivesse feito seu filme em outra cidade. "O importante era o confronto entre a cidade grande e esse Brasil mais profundo, que o Artur vai descobrindo. E eu confesso que filmo muito com planos fechados, a câmera grudada nos personagens. A paisagem está lá, mas, ao contrário de Narradores, ela não é personagem, como Javé. Acabo de rever, em DVD, O Sacrifício, de (Andrei) Tarkovski. O final me marcou muito, aquele plano a distância. Nos meus filmes, tinha (tenho) medo desses planos. Colo a câmera nos personagens para sublinhar a emoção, mas vi, com o Tarkovski, que o plano geral não diminui em nada a carga dramática."

Ela pretende mudar no próximo filme? "Não sei, mas é possível que sim." É difícil falar com certeza, porque o processo criativo de Eliane Caffé tende a ser lento. Há sempre uma distância, quatro ou cinco anos, até seis, entre um filme e outro. É um desejo dela ou as condições de fazer cinema no País é que determinam que isso ocorra? "Não é uma intenção, pelo menos consciente. É muito mais uma imposição das condições, mas tenho de reconhecer que isso termina servindo ao meu método. Preciso amadurecer a relação com os atores, com os personagens."

É impossível falar sobre Narradores de Javé sem reconhecer a importância da contribuição de José Dumont. No imaginário do espectador, o filme termina sendo ele. E O Sol do Meio Dia? Lili escreveu o filme para Luiz Carlos Vasconcelos e Chico Diaz? Seus roteiros são sempre muito escritos? Até que ponto abrem espaço para a improvisação dos atores? "Tem de haver espaço para improvisar, mas os filmes são muito escritos, sim." A diretora termina concordando com cineastas que dizem que é preciso preparar tudo para ter condições de improvisar. O mais surpreendente é a revelação que ela faz. Vasconcelos e Diaz parecem tão à vontade nos respectivos papéis. Olhem só.

"Queria fazer o filme com eles, isso era certo, mas a decisão sobre quem ia fazer o que só veio mais tarde. Luiz Carlos tem uma formação de palhaço, poderia muito bem estar fazendo o Matuim, em vez do Artur. O importante era ter os dois." E Cláudia Assunção, que faz a protagonista? "É difícil encontrar atrizes na faixa dos 40 anos que tenham as marcas do tempo na cara. O botox deixa todas iguais. Eu queria uma mulher que fosse sensual, mas com rugas. O espectador tinha de ter a sensação - ela viveu. Quando vi a Cláudia, tive a intuição. Era ela. Não me enganei."