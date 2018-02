É inevitável assomar uma ponta de satisfação ao contemplarmos o crepúsculo dos que outrora brandiam com arrogância o poder, nós que fomos oprimidos sentimos o prazer da desforra. Porém, em nome de evitar que pela magia oculta da dialética nossa discreta satisfação nos transforme em opressores temos a sagrada responsabilidade de observar tudo com a ótica do coração, sendo compassivos. Por que deveríamos nos ocupar com vingança e desforra se ninguém se livra do resultado de seus atos? Assumir o papel de algozes não representaria a libertação da opressão, apenas mudá-la de endereço e máscara. Não! O crepúsculo da civilização poderosa que testemunhamos não deve ser mais celebrado do que o alvorecer de uma nova perspectiva.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A vontade de empreender vencerá as limitações que sugeririam ser melhor deixar os empreendimentos para depois. Como se poderia criticar o avanço se nossa humanidade progride desde sempre dando um nó nas limitações?

TOURO 21-4 a 20-5

Tendo em vista que o tempo atual pode ser tudo menos normal, você não deve esperar o mesmo apoio e incentivo das pessoas que outrora ofereceram essas condições. Será necessário buscar alhures o apoio e incentivo.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Falar é um ato mágico que evoca a presença do que está ausente. Mundos maravilhosos são compartilhados com outras pessoas ainda que elas nunca vão viajar fisicamente até esses. Compartilhe seu conhecimento.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Os melhores recursos materiais não são os que você acumula para obter segurança em relação ao futuro. Os melhores recursos materiais são os que você faz circular, porque são esses os que sempre retornarão.

LEÃO 22-7 a 22-8

Todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da vida será contraproducente se você não o colocar em prática. Conhecer por conhecer é como a masturbação, só dá prazer a quem a executa e produz isolamento existencial.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Em vez de se debater tentando livrar-se das limitações, observe-as com atenção e faça amizade com elas. Neste momento a força que você investir para se livrar das limitações se voltaria imediatamente contra você.

LIBRA 23-9 a 22-10

A responsabilidade fundamental de todos os tempos é agir sempre tendo como motivo principal o bem comum. Essa responsabilidade muitas vezes é distorcida e confinada a pequenos grupos ou sistemas empresariais.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Nada deve voltar ao que era antes, melhor seguir em frente e assumir a dura tarefa de colocar em prática as anteriormente teóricas mudanças. Sua alma já foi informada devidamente, agora só falta a prática.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É tudo uma questão de perspectiva, no mundo humano nenhuma realidade existe por si mesma. Você duvida? Experimente ver os mesmos assuntos de sempre de outra ótica radicalmente diferente e perceba os resultados.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A coerência não se encontra disponível na atualidade, como você já deve ter percebido. Para que então buscar o que a vida não poderia fornecer? Melhor aprender a navegar na incoerência com destreza.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Ainda que você não se considere um exemplo de organização, neste momento você pode contribuir para que as pessoas próximas se organizem melhor. Com o passar do tempo, isso também servirá para você se organizar.

PEIXES 20-2 a 20-3

Pequenas mudanças e reformulações cotidianas serão muito eficientes no sentido de melhorar o humor e sentar novamente as bases do progresso que há meses parecia ter se perdido para sempre. É tudo questão de humor.