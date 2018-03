´O Coronel e o Lobisomem´ anima o Telecine Pipoca

Em 1979, Alcino Diniz dirigiu a adaptação do livro de João Cândido de Carvalho O Coronel e o Lobisomem. Quase 30 anos mais tarde, em 2005, Maurício Farias voltou ao romance e fez o filme de mesmo nome, que passa às 23h45 no Telecine Pipoca. O Coronel e o Lobisomem narra a história de um triângulo que envolve disputa por terras (e pelo amor de uma mulher). O caso, que envolve o coronel Ponciano de Azevedo, seu desafeto Pernambuco Nogueira e a prima Esmeraldina, vai ao tribunal, onde o lobisomem do título é desmascarado. Farias mistura gêneros sem nenhum pudor, indo da comédia ao drama, da farsa ao romance. A própria inclusão numa estética de efeitos especiais contribui para o estranhamento que seu filme provoca. A solução é deixar-se levar. E embarcar no prazer com que Diogo Vilela, Selton Melo e Ana Paula Arósio vivem seus personagens. O público dos cinemas não fez isso e o desempenho de O Coronel e o Lobisomem na bilheteria ficou bem abaixo do milhão sonhado pela produção. Se foi um revés, Farias já o superou com A Grande Família, o grande sucesso nacional do ano, com mais de 2 milhões de espectadores.