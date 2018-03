O coreano Sang-soo e sua homenagem a todos os garçons

Im Sang-soo, o diretor de A Empregada e O Gosto do Dinheiro, lembra-se exatamente do momento em que seu segmento de Rio I Love You começou a nascer. "Como convidado do Festival do Rio, eu comia com um grupo de diretores no Bar do Luiz. E havia esse garçom que nos servia. Não pude deixar de pensar que aquele cara tão correto e gentil talvez não pudesse pagar o que nos servia. Quando me propuseram fazer o filme, pensei nele. É uma homenagem a todos os garçons que já me serviram na vida."

Sang-soo vai filmar com atores brasileiros - Tonico Pereira e Roberta Rodrigues, ambos falando português nos poucos diálogos. E escolheu o Vidigal como locação. Quem viu seus filmes - e os dois citados participaram da seleção de Cannes -, sabe que ele é atraído por temas como sexo, poder e dinheiro. Roberta Rodrigues tem o molejo da mulher brasileira. "Ela é muito sensual", define Sang-soo, entusiasmado com a sua estrela.

Ele conta que, na Coreia, é reconhecido como diretor de filmes sobre e para o público adulto. "Nem A Empregada nem O Gosto do Dinheiro agradaram aos jovens." Para tentar mudar isso, o próximo Im Sang-soo será sobre e para os jovens. "O filme será libertário e rebelde como a juventude." Ele volta logo à Coreia para terminar a pré-produção. Filma em outubro. Cannes, em 2014? "Não sei. Não quero fazer um filme tão sério, no tom, mas acho que será interessante." / L.C.M.