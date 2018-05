O cinema em destaque no novo MIS

Tanto que uma das principais atividades da instituição será incorporar-se a programa do governo do Estado que promove sessões de filmes em cidades do interior de São Paulo. "Com o Ponto MIS, a Secretaria vai doar kits de projeção digital para as cidades e nós (MIS) vamos montar a programação e capacitação. O primeiro piloto será dia 9, em Campos do Jordão", diz Sturm. "A Secretaria deve investir cerca de R$ 1 milhão para aquisição dos projetores e estimamos algo como R$ 3 milhões por ano para tocar o projeto", explica.

Ainda no campo do audiovisual, Sturm contou ao Estado que o primeiro grande evento de sua gestão será uma "exposição temática de cinema e que mistura outras coisas", em setembro (entretanto, não quis dar detalhes do projeto). Ele ainda citou, para outubro, a realização de exposição interativa tendo como mote o videoclipe. "Serão montados cenários de clipes clássicos e as pessoas poderão gravar coisas neles". "Vamos fazer mostra competitiva de novos videoclipes", continua.

Festivais. O diretor do MIS afirmou que os tradicionais festivais de cinema ocorrerão no museu e que já está "quase certo" que o É Tudo Verdade volte a ser realizado na instituição. Sturm ainda disse que as retrospectivas da Mostra Internacional de Cinema ocorrerão no MIS.

Na área de novas mídias, à qual o MIS vinha se dedicando na gestão anterior de Daniela Bousso, André Sturm assegurou que o edital do LabMIS, voltado para a residência artística no museu, terá continuidade e que a próxima edição do programa deve ser lançada em agosto. Sturm também apresentou os novos conselheiros da Organização Social (OS) do MIS e Paço das Artes - Cosette Alves, Olívio Guedes e Antonio Herman Azevedo - e Jacques Kann como diretor financeiro.

Um dos principais motivos declarados pelo secretário Andrea Matarazzo para a entrada de André Sturm no MIS foi o de mudar o perfil que ele considerava "hermético" do museu. Matarazzo, entretanto, afirmou que ainda não há acréscimo no orçamento do MIS, por parte do governo, para a nova gestão. "O orçamento é de R$ 9 milhões", esclareceu Matarazzo. O secretário anunciou, anteontem, no MIS, lançamento de cinco editais para cinema e audiovisual e música da Secretaria de Cultura com recursos totais de R$ 13,3 milhões.