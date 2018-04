O cinema brasileiro e sua arte bruta, em Locarno

Moacir Arte Bruta, de Walter Carvalho, mesmo correndo por fora em Locarno, lotou a sessão do cine Ex-Rex na cidade suíça, na noite de terça-feira, 8. Carvalho é júri do festival e não compete. Mas há uma sessão especial para Filmes do Júri. O diretor de fotografia, que merecidamente tem belo cartaz por aqui, exibiu seu documentário para uma platéia interessada e surpresa. "Incrível saber que há estes artistas como Moacir em lugares que eu nunca imaginaria que existissem, no meio do coração do Brasil. Bruta é também uma palavra incrível. Eu, que sou italiano, leio de uma forma interessante. Para nós, bruto também pode significar feio. Mas pode significar a essência bruta de uma arte. Exatamente a que este artista faz. Grande documentário este", dizia um espectador italiano ao final da sessão, que terminou debaixo de uma tempestade digna dos trópicos. Vale lembrar que Moacir é artista na essência do termo. Do alto de seus 42 anos, dribla o isolamento da região em que vive na Chapada dos Veadeiros, os problemas de audição, fala e formação óssea e, contra todos os prognósticos, cria pinturas impressionantes usando giz de cera. E faz arte em estado bruto. E revela seu extraordinário olhar sobre a natureza e o sexo diante dos olhos da platéia e da lente atenta de Carvalho. Quem driblou a tempestade não se arrependeu. Antonioni, homenagem A tempestade, aliás, atrapalhou e muito a homenagem para Michelangelo Antonioni. A sessão de Zabriskie Point realizada a céu aberto na Piazza Grande contou com não muito mais de 20 cinéfilos. Pense em mais de três mil cadeiras vazias, sob uma chuva incessante, diante de uma tela imensa, em que se viam nas imagens do mestre Antonioni de paisagens desérticas do meio-oeste americano. No mínimo, ironia de São Pedro. Mas assistir a um clássico de guarda-chuva em punho debaixo do toldo do café central é experiência para fã nenhum reclamar. Se a chuva der trégua, na quinta-feira é a vez de John Travolta tomar de assalto a Piazza Grande. Hairspray, versão cinematográfica do musical que vem batendo recordes de bilheteria na Broadway, é a atração hollywoodiana da noite. Dirigido por Adam Shankman, o musical promete fazer a alegria do publico eclético que lota a cidade. Antes, esta quarta é mais um dia de destaque para o Brasil. Na ousada sessão Play Forward, de olho nas novas experimentações de linguagem e tema, o cinema brasileiro chega com os curtas Das Ruínas a Resistência, de Carlos Adriano; Outono, de Pablo Lobato; Trecho, de Helvécio Marins e Clarissa Campolina. A sessão termina com um português: Arquivo, de Sandro Aguilar. Play Forward é uma sessão que literalmente toca para frente a arte cinematográfica em sua essência de experimentar e ousar na forma de contar histórias. Longe de ser a famigerada videoarte, a linguagem que buscam os diretores incluídos na sessão é a de um cinema que não se amarra ao chamado "narrativo", mas que usa outros pontos de vista para se contar belas histórias. Trecho não por acaso levou o prêmio de melhor curta do último Festival de Brasília. Outono fez sua première mundial no festival de Tempere, na Finlândia, um dos mais tradicionais festivais de curtas do mundo. Carlos Adriano é um dos autores mais criativos do atual cenário nacional. A sessão de quinta, de fato, promete.