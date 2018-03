Velhinho 1 (Acordando) - O que é que o barman diz para um cavalo que entra no bar?

Velhinho 2 (Acordando) - O quê?

Velhinho 1 - Um cavalo entra num bar. O que é que diz o barman?

Velhinho 2 - Por que um cavalo entraria num bar?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Velhinho 1 - Não interessa. É uma piada. Entra o cavalo no bar...

Velhinho 3 (Acordando, para o Velhinho 4, que é surdo) - O que foi?

Velhinho 4 (Acordando) - Algo sobre cavaco lombar.

Velhinho 3 - Cavaco lombar? Acho que já tive isso.

Velhinho 1 - Um cavalo entra num bar. Não interessa por quê. O barman diz o quê?

Velhinho 2 - Quem?

Velhinho 1 - O barman.

Velhinho 4 - O Batman?

Velhinho 1 - O barman. O barman. O cara que serve no bar.

Velhinho 2 - Boa, boa. Também tem aquela do padre, do pastor protestante e do rabino que entram num elevador. O que é que diz o cabineiro?

Velhinho 3 (Para o Velhinho 3) - Quem?

Velhinho 4 - Acho que é mineiro.

Velhinho 2 - O cabineiro. O ascensorista.

Velhinho 1 - Isso não existe mais. Hoje, num elevador só tem botão. E eu ainda não terminei de contar a minha piada!

Velhinho 2 - Ah, não tinha terminado? Então conta, conta.

Velhinho 1 - Um cavalo entra num elevador. Não! Um cavalo entra num bar. O barman lhe diz uma coisa. O que é?

Velhinho 2 - O barman pergunta ao cavalo onde está o seu dono e o cavalo diz: "Deixei ele amarrado lá fora".

Velhinho 1 - Não!

Velhinho 2 - O barman diz: "Esta é a primeira vez que entra um cavalo neste bar" e o cavalo diz: "E com estes preços, será a última".

Velhinho 1 - Não!

Velhinho 2 - Você não quer saber o que o ascensorista diz para o padre, o pastor protestante e o rabino que entraram no seu elevador?

Velhinho 1 - Não!

Velhinho 2 - Diz: "Sabem que isso daria uma anedota?".

Velhinho 1 - Está bem. Boa. Mas vamos lá: o que o barman pergunta para o cavalo que entra no bar?

Velhinho 2 - Não sei.

Velhinho 1 - "Por que essa cara comprida?"

Velhinho 2 - Como é?

Velhinho 1 - O cavalo. Cara comprida.

Silêncio. Depois:

Velhinho 3 - Onde é que entra o Batman?