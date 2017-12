O Caso da Casa inicia festa da Cia. O Grito Em comemoração aos seus 10 anos, a Cia. O Grito inicia uma mostra de seu repertório com apresentação hoje de O Caso da Casa, às 16 horas, no Teatro Cacilda Becker (Rua Tito, 295, tel.: 3864 4513). O espetáculo narra o encontro de dois bichos muito diferentes: o bode e a onça. Ambos constroem uma casa e passam a viver sob o mesmo teto com o desafio de conviver em paz, o que gera várias confusões que dão o tom cômico da peça. A peça é dirigida por Roberto Moretho e estrelada por Alessandro Hernandez e Andréa Manna.