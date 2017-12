O casamento de Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho São Pedro não colaborou e mandou uma forte chuva para surpreender os convidados. A cerimônia que oficializou a união entre Luciana Gimenez, apresentadora do programa Superpop, e o vice-presidente da Rede TV , Marcelo de Carvalho, aconteceu na Fazenda Ponta das Canas, em Ilhabela, litoral norte paulista. Estiveram presentes cerca de 200 pessoas entre parentes e amigos do casal, além de repórteres, fotógrafos e curiosos. Seguranças foram contratados para impedir a entrada dos vários penetras. No entanto, a turma do humorístico Pânico na TV, um dos programas de maior audiência na emissora, deu um jeito de se infiltrar na festa. A equipe chegou praticamente junto com o noivo e "patrão" e deve exibir a cobertura especial nos próximos finais de semana. Marcado para as 15h, o casamento teve atraso de mais de uma hora e meia. As alianças foram levadas ao altar pelos três filhos de Marcelo e por Lucas Jagger, filho de Luciana com o roqueiro Mick Jagger, que segundo especulações da imprensa teria sido convidado, mas não compareceu ao evento. A cerimônia foi celebrada pelo padre Dom Marcelo Goldstain. Luciana Gimenez chegou ao local acompanhada pelo pai João Alberto Mourad. Sorridente e bem humorada, usou maquiagem leve feita por Sérgio de Vicentti. A apresentadora estava bela e discreta no vestido em estilo vintage, assinado pelo estilista Sandro Barros, da Daslu. As jóias e adereços foram criados pela designer Bibiana Paranhos. O destaque foi um par de brincos de ouro, brilhantes e pérolas, inspirado em uma peça da avó da noiva, Maria de Lourdes Gimenez. Os fraques de Lucas e Marcos, filho de Marcelo, foram comprados em Londres. Marcelo apostou num terno azul marinho. Já os vestidos das damas de honra Manoela e Marcela foram escolhidos em uma butique de Nova York. Na trilha sonora, a opção pela clássico: Marcha Nupcial e 9.ª Sinfonia de Beethoven. Após o ´sim´ os convidados receberam um mimo de lembrança: um doce de abacaxi com um cristal. Sônia Abraão, Roberto Justus, Ticiane Pinheiro, Paulo Ricardo, Supla, Paulo Maluf, entre outros, estavam entre os convidados. Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho, que curtiram as núpcias em Ilhabela, trabalham normalmente na Rede TV a partir de hoje. Na próxima semana, no entanto, os dois embarcam para o Taiti em lua-de-mel.