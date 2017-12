'O Caminhão do Meu Pai' concorre em Huesca O curta O Caminhão do Meu Pai, que passou por Berlim e foi premiado no Sudeste Asiático e na Coreia do Sul, compete esta semana no Festival Internacional de Huesca (Espanha). Com direção de Mauricio Osaki e assistência de direção de Flavia Guerra, do jornal "O Estado de S.Paulo", também será exibido no fim do mês no Festival de Palm Springs (EUA).