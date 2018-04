O caça relíquias parte V Como um Tubarão dos discos de jazz comercial, a saga de Rod Stewart pelo songbook achou o público certo e não dá indícios de que irá terminar. Em Fly Me to the Moon, 5º da série, Rod dá sequência às suas interpretações sussurradas de standards, como I Get a Kick Out of You, de Cole Porter, e On the Sunny Side of the Street, de Jimmy McHugh e Dorothy Fields. A competição é acirrada, sendo que Rod está no território de Sinatra e Tony Bennet sem fazer nada de novo. Mas o que falta em técnica, sobra em carisma.