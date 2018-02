O BURACO DO MURO ABRE A TEMPORADA DO SÉRGIO CARDOSO O Teatro Sérgio Cardoso dá início neste fim de semana à sua programação de teatro infantil Já Somos Grandes. O primeiro espetáculo, O Buraco do Muro, do Maracujá Laboratório de Artes, ficará em cartaz por dois meses na sala Paschoal Carlos Magno. Com enredo sobre o prazer da leitura, a peça mostra três crianças vidradas em internet, que começam a receber mensagens de texto misteriosas sobre um tesouro perdido. No total, são cinco espetáculos. Aos domingos, os artistas deixam o palco e encenam no estacionamento. O espaço também recebe as crianças para atividades artísticas e vivências, das 15 às 16 horas. O teatro fica na Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Vendas pelo site ingressorapido.com.br, ou pelo tel. 4003-1212.