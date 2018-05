O brilho de Michelle Williams

Kevin Sessums, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

Michelle Williams está tendo a interpretação do ano em Namorados para Sempre, que traz também Ryan Gosling, cujos sucessivos desempenhos o tornaram um ator brilhante. Mas a estrela é Michelle. Ela mostrou até onde pode chegar como atriz em filmes como Wendy and Lucy (2008), O Agente da Estação (2003), Ilha do Terror (2010), Sinédoque, Nova York (2008) e O Segredo de Brokeback Mountain (2005), pelo qual foi indicada para o Oscar de melhor atriz. Mas nada se compara à dor e coragem que mostra diante da câmera de Derek Cianfrance na interpretação de Cindy Pereira.

