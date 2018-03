O Brasil tem Dona Flor e Ouro Negro

15H50 NA GLOBO

(She's The Man). EUA, 2006. Direção de Andy Fickman, com Amanda Bynes, Channing Tatum, Laura Ramsey, Vinnie Jones, Jonathan Sadowski.

Viola é uma boa jogadora de futebol, mas, por ser mulher, sempre é impedida de jogar com garotos de sua escola. Furiosa, ela aproveita a viagem de seu irmão e decide se passar por ele em sua escola, jogando no time masculino. Ela tem apenas duas semanas para mostrar que sabe jogar futebol, mas se apaixona por Duke, seu companheiro de quarto, que pensa que ela é homem. Reprise, colorido, 105 min.

Assassino a Preço Fixo

22H50 NA GLOBO

(The Mechanic). EUA, 2010. Direção de Simon West, com Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland, Mini Anden, Tony Goldwyn, Jeff Chase.

O filme mostra a história do assassino mais letal do mundo que, cansado da vida de crimes, quer se aposentar. Mas antes aceita um último trabalho e decide ensinar tudo o que sabe a um novato. Refilmagem do clássico "assassino a preço fixo", com Charles Bronson. Reprise, colorido, 92 min.

Feitiço da Lua

23 H REDE BRASIL

(Moonstruck) EUA, 1987. Direção de Norman Jewison, com Cher, Nicolas Cage, Danny Aiello.

Uma jovem viúva (Cher) concorda em se casar com um homem mais velho (Aiello), mas quando ela conhece seu futuro cunhado (Cage), fica apaixonada por ele. Reprise, colorido, 102 min.

Um dia na República Popular da Polônia.

0 H NA CULTURA

(Jeden Dzien W Prl). França, Polônia, 2006. Direção de Maciej J. Drygas, Documentário.

Premiado no Festival de Filmes da Cracóvia, em 2006, como melhor documentário, Um Dia na República Popular da Polônia se passa em 27 de setembro de 1962. Nesse dia não aconteceu nada de especial na República Popular da Polônia. Um dia como todos os outros. O sol apareceu às 6h30 e devia se pôr às 18h23. 1.642 cidadãos vieram ao mundo e 655 morreram. Um dia como os outros que descreve bem o clima de tensão e de delação instaurado por um estado totalitário. Graças ao trabalho de pesquisa documental no arquivo nacional polonês, entende-se a opressão sofrida por um povo nos menores gestos da vida cotidiana. Reprise, p&b, 58 min.

Dona Flor e Seus Dois Maridos

1H07 NA GLOBO

Brasil, 1977. Direção de Bruno Barreto, com Sonia Braga, José Wilker, Mauro Mendonça, Nelson Xavier.

Até ser desbancado por Tropa de Elite 2, este era o maior sucesso de público do cinema brasileiro. Sonia Braga brilha como heroína de Jorge Amado, a viúva Florípedes, que se casa de novo e vira amante do fantasma do marido. Grande diversão (e trilha). Reprise, colorido, 92 min.

TV Paga

É Tudo Verdade: Brizola - Tempos de Luta

22H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2007. Direção de Tabajara Ruas. Documentário.

A trajetória de um dos mais polêmicos líderes políticos brasileiros é contada através de depoimentos de nomes como Luís Carlos Prestes, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso Reprise, colorido, 92 min.

A Perseguição

22HORAS NO TELECINE PIPOCA

(The Grey). EUA, 2011. Direção de Joe Carnahan. Com Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney, Dallas Roberts, Joe Anderson, James B. Dale. Ottway (Liam Neeson) trabalha em um lugar isolado do mundo no Alasca e seu papel é manter os lobos afastados dos funcionários de sua empresa. Certo dia, quando retornava à cidade grande para matar a saudade da esposa (Anne Openshaw), o avião caiu e sobraram poucos passageiros. Feridos e sem alimentos, começa uma verdadeira luta contra o tempo para se manter vivo e conseguir chegar, de alguma forma, até a civilização. O que eles não contavam era que o local era dominado por um alcateia de lobos, faminta, em número maior e disposta a manter seu território. Agora, a vida de todos está em risco absoluto e Ottway conhece bem o inimigo que tem pela frente. Reprise, colorido, 118 min.

Ouro Negro

22H NO TELECINE TOUCHE

Brasil, 2010. Direção de Isa Albuquerque. Com Odilon Wagner, Malu Galli, Chico Diaz, Maria Ribeiro.

Ouro Negro é livremente inspirado em fatos e personagens reais. Alagoas, 1910. O médico e geólogo alemão José Gosch (Odilon Wagner) desenvolveu uma pequena fábrica de beneficiamento de xisto. Seu sonho, porém, é implantar uma companhia de petróleo. Gosch trabalha em parceria com o cunhado Inocêncio (Daniel Dantas) que desenvolve ligações ambíguas com Otto Manheimer (Felipe Kannemberg), conceituado técnico americano contratado pelo governo brasileiro. Reprise, colorido, 114 min.

Rios Vermelhos

22H05 NO MAXPRIME

(Les Rivières Pourpres). França, 2000. Direção de Mathieu Kassovitz. Com Jean Reno, Vincent Cassel.

Quando o oficial Pierre Niemans (Jean Reno) é chamado para investigar terríveis assassinatos, ele penetra num mundo dos segredos, mentiras e horrores inimagináveis. Pierre Niemans investiga um cruel assassinato ocorrido em uma faculdade de prestígio nos Alpes. Porém, ele logo descobre que não se trata de um caso isolado. Enquanto isso, perto dali, o jovem policial Max é chamado para resolver o caso de uma tumba violada, em que estava enterrada uma menina de 10 anos. Reprise, colorido, 105 min.