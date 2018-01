O biógrafo corajoso de Machado

Sua alma fora armada para capturar voos extravagantes e raros. A acidez defendia a delicadeza. A ironia protegia a inocência. Possuía a vocação ao verso curto, à máxima densa e acachapante.

Flâneur do desespero, conde do humor, escrevia com agudeza insuportável. Sua independência vinha em primeiro lugar, soberana. Não poupava colegas, não escapava dos debates frontais. A resposta não representava um direito, e sim um dever. Seus "aforismos sem juízo", reunidos em livro pela Bertrand Brasil, são coleção impecável de ataques líricos.

Seus lemas: muito do pouco, clareza agressiva e intensidade do exato. A boa frase começaria de uma ideia comum e morreria com estremecimento de estrela, clarão desconcertante e imprevisível.

Transpirava coragem. Empreendeu a biografia de Machado de Assis (Imprensa Oficial). Humildade é elegância. Não apareceu mais machadiano do que Machado. Derrubou a tese de que Machado mudou de repente ao escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881). Ele não mudou, cresceu de modo coerente e progressivo. Piza revirou jornais, detalhes, miudezas, documentos para reconstituir os 69 anos da vida do maior escritor brasileiro. Furtou a casa de Machado enquanto ele vivia, revelando a evolução estilística do autor na intensa produção de crônicas em jornais e em peças de teatro, descrevendo com cuidado atento a sobrevivência social em ambiente hostil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Machado disse sobre sua mulher Carolina: "Não acharia ninguém que melhor me ajudasse a morrer". A literatura de Daniel Piza ajudará o leitor a viver sem ele. Mas será muito difícil. E completamente injusto.