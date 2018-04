O besouro verde lidera bilheterias O filme O Besouro Verde, Michel Gondry, liderou as bilheterias nos cinemas na América do Norte no fim de semana, apesar das críticas negativas para a adaptação cinematográfica em 3D. O longa vendeu cerca de US$ 34 milhões em ingressos em três dias. A informação foi divulgada pela distribuidora Columbia Pictures. Com os resultados, o filme passou a ser o terceiro melhor lançamento de janeiro. Protagonizada pelo ator Seth Rogen e dirigida pelo francês Gondry, a produção recebeu críticas negativas e foi classificada pelo Wall Street Journal como uma "sandice". A nova comédia-drama da Universal Pictures, O Dilema, com Vince Vaughn e Kevin James, ficou em segundo nas bilheterias, arrecadando US$ 17,1 milhões. O líder da semana passada, o remake dos irmãos Coen, True Grit, caiu para terceiro lugar, com US$ 11,2 milhões. / REUTERS