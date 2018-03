Ainda é frágil a consciência humana, mas avança inexoravelmente na direção de estabilizar-se na unidade, promovendo finalmente a tão desejada fraternidade, não apenas entre os povos, mas desses com a natureza e o planeta também. Vociferam os críticos, alguns exaltando seus próprios feitos, outros afirmando que nada se realizou. Enquanto isso, a consciência avança inexorável, desinteressada do tempo que demore, porque é feita de eternidade. Nossa civilização melhorou muito nos últimos 150 anos, mas a consciência avançou mais, daí as reclamações. Porém, não se pode construir a beleza imaginada do dia para a noite e, em termos de civilização, esses 150 anos ainda são poucos para se obter os resultados pretendidos. Mais compreensão mútua e colaboração iriam ajudar mais do que criticar.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Palavras e atitudes carinhosas serão muito mais eficientes do que a severidade. No fundo, você não sente que deveria gastar carinho com quem não o merece, mas sem a suavidade tudo degringolaria

em conflito interminável.

TOURO 21-4 a 20-5

Muitas coisas não se podem explicar imediatamente, mas nem por isso devem ser rejeitadas sumariamente, porque se fosse para experimentar só o conhecido, então nossa humanidade nunca teria evoluído.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Exponha suas ideias, mas sem a pretensão de serem as maiores ou melhores. Exponha suas ideias ainda que logo apareçam pessoas querendo que as ideias delas sejam maiores ou melhores. As ideias devem ser expostas, só isso.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Assuma os riscos com confiança, como se você não tivesse nada a perder. Certamente, as coisas não são assim, porém, o que importa agora é que você assuma um estado de ânimo que surpreenda todas as pessoas envolvidas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Conversar com alguém não é algo comum de acontecer. Trocam-se palavras o tempo inteiro, mas conversar mesmo, isso é raro. É que conversar implica falar, mas também ouvir com atenção o que for diferente de sua opinião.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Navegue no meio desse mar de complicações com total soltura e leveza, como se fossem águas mansas. Não são, mas se você evitar a preocupação excessiva e a ansiedade, então tudo passará sem criar maiores traumas.

LIBRA 23-9 a 22-10

A beleza deve ser admirada onde for encontrada, na pétala de uma flor, no voo de um pássaro, na arquitetura de um edifício, na cor de uma pintura ou no gesto carinhoso de alguém. A beleza atualiza a consciência divina.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Embeleze os lugares por onde você passa a maior parte do seu tempo. Pequenos toques que realcem o bem-estar e produzam alegria serão fundamentais para você se atrever a tomar atitudes mais firmes nos próximos tempos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A boa sorte está sempre circulando, mas ninguém poderia ser agraciado por ela sem tentá-la. É como sonhar em ganhar na loteria, mas nunca apostar. Tome atitudes e atreva-se a agir, só assim a boa sorte poderá acontecer.

CAPRICÓRNIO 21-12 a 20-1

Rodear-se de conforto e segurança é a melhor maneira de, um dia, você acordar e perceber que sua alma ficou presa nesse mundo. Um pouco de desconforto e insegurança promove o espírito de aventura e o empreendedorismo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Suas mais íntimas visões precisam ser passadas pelo crivo da realidade para conferir se são verossímeis ou se não passam de fantasias de mente desvairada. Converse francamente, sem esperar elogios ou críticas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sentir-se à vontade é um ânimo independente de recursos financeiros. Muitas vezes acontece de pessoas com muitos recursos perderem o sono e o bom humor por essa causa. O assunto é sentir-se à vontade, apenas isso.