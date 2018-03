O autor, lua de mel com a tela

O autor confessa estar numa fase de obsessão por cinema. Alguns de seus textos estão em processo de adaptação. E Aí, Comeu? vai ser filmado no meio do ano, para estrear no começo de 2012, pelo mesmo pessoal que fez o fenômeno Muita Calma nessa Hora. Bala na Agulha é outro que vai ganhar a tela. Marcelo Rubens Paiva mudou a profissão do protagonista, para ficar mais "cinematográfico". O caso de Malu de Bicicleta é especial. Ele admite que, às vezes, ser adaptado é motivo de constrangimento. "Existem coisas que me provocam vergonha." Com Malu de Bicicleta, isso não ocorre. "Poderia ver o filme 500 vezes. Com os defeitos que tenha, ou tem, só me dá prazer."

Isso passa pelo elenco - Marcelo Serrado e a garota Fernanda de Freitas. Ambos foram premiados por suas interpretações em Paulínia. Marcelo Rubens Paiva comenta o processo de adaptação - "O livro é longo. Divide-se em três partes que vão construindo o personagem Luiz Mário como um galinha. As duas primeiras foram resumidas para cerca de dez minutos de filme. Adaptar tem muito disso - selecionar, concentrar, resumir. O grosso é a terceira parte, que se concentra na relação com Malu."

O livro foi escrito sem título. Quem o batizou foi o dramaturgo Mário Bortolotto. "Ele é meu amigão do peito de aço e um grande criador de títulos."