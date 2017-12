O ator Isaiah Washington é demitido de Grey´s Anatomy

Ter um papel estelar em uma das mais populares séries de televisão é o sonho de qualquer ator e Isaiah Washington sabe muito bem disso, tanto que muito batalhou sem sucesso para manter seu personagem como o "doutor Preston Burke" de Grey´s Anatomy. Após lançar impropérios contra os homossexuais por três vezes, Washington se auto-condenou a perder o maior papel de sua carreira, o que coincidiu com seu recorde de comportamento volátil e uma forte pressão da indústria. Quando a criadora e produtora executiva da série Shonda Rhimes dizia a Washington que ele estava fora do programa, a decisão já havia sido tomada por seus chefes da rede de televisão ABC. A operação para retirar Washington, de 43 anos, do elenco foi rápida e bem cuidada. O estúdio recusou manter seu contrato para a nova temporada, pela qual o ator receberia US$ 2,7 milhões e deram a notícia a ele no final da temporada do mês passado. Washington disse que estava "entristecido" com a saída. A única coisa que posso fazer é pedir desculpas muitas vezes. Só posso aceitar toda a responsabilidade", declarou no site EW.com. "Tenho que dizer que o que se publica sobre mim não é certo". Para o líder dos direitos da comunidade gay Neil G. Giuliano a atitude dos estúdios demonstra que acabou a tolerância à discriminação por preferência sexual. Jasmyne Cannick, um amigo de Washington, disse que o caso reflete uma divisão profunda entre os brncos poderosos homossexuais de Hollywood e o resto das minorias.