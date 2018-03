O Astro viaja hoje para Miami em congresso

O seminário vai discutir o impacto real das cotas de produção nacional para programadores e operadoras e como a produção nacional poderá se beneficiar de modelos de financiamento. Em foco, a nova Lei 12.485/11.

Por falar em legislação, alguém já reparou que o SBT dispensa o termo "classificação indicativa" e adota a palavra "censura", textualmente, ao anunciar a faixa etária indicada para seus programas?

Ao anunciar a novela Amor & Revolução, por exemplo, cujo conteúdo trata exatamente de um período de censura no País, o SBT avisa: "censura: 14 anos".

A Globo não resistiu aos encantos de Anderson Silva, novo ídolo do esporte nacional, e abocanhou enfim os direitos do UFC, o Ultimate Fighting Championship.

A luta entre o campeão peso-pesado Cain Velasquez e o brasileiro Junior Cigano dos Santos, em 12 de novembro, em Anaheim, na Califórnia, marcará a estreia do acordo da Globo com o UFC.

Além da RedeTV!, que tinha boas esperanças de renovar o acordo para a transmissão do UFC, a Record também entrou na disputa - ao anunciar a cobiça, aguçou o apetite da Globo.

A ESPN comunicou ontem que José Trajano fica até janeiro na direção de jornalismo do canal no Brasil. A partir desta data, será substituído nas funções executivas por João Palomino e permanece na casa como comentarista e "membro-chave da equipe."

Repare no herdeiro de Emílio Surita, Emilio Eric, posando com o diretor Eduardo Xocante e sua partner do TV Globinho, Letícia Navas, com figurino de Halloween. Na edição desta 2ª feira, a dupla fala sobre a data nos EUA e aqui, onde o dia é do Saci-Pererê.

"Na minha família todo mundo é militar. Se não lutasse, talvez eu seria policial."Do campeão de UFC Anderson Silva a Marília Gabriela. No ar amanhã, no SBT

Encerrada ontem, na tela da Globo, O Astro embarca hoje na bagagem do doutor em telenovelas pela USP, Mauro Alencar, para o Congresso Mundial da Indústria da Telenovela e Ficção, que está para começar, em Miami. Membro da Academia de Artes e Ciências de Nova York, responsável pela realização do Emmy, Alencar fará sua apresentação no evento tendo justamente os remakes como foco. Daí a ideia de esmiuçar as duas versões do folhetim de Janete Clair. Mulheres de Areia, Os Ossos do Barão e Sinhá Moça, cuja segunda versão chegou a ser finalista ao Emmy, também estão na pauta do doutor. O congresso costuma reunir profissionais do ramo de todos os cantos do planeta.

Crepúsculo