'O Artista' recebe 12 indicações para o Bafta O filme mudo O Artista solidificou sua condição de favorito ao receber 12 indicações para o Bafta, premiação da academia britânica, nesta terça-feira. O filme do francês Michel Hazanavicius concorre ao prêmio de melhor diretor, filme e ator, entre outros, após ter sido o grande vencedor do Globo de Ouro, no domingo. Ao lado do Artista, concorrem Os Descendentes, outro peso pesado de 2012, e premiados do Globo de Ouro, como Meryl Streep por A Dama de Ferro. Brad Pitt concorre a melhor ator por O Homem Que Mudou o Jogo. Hazanavicius disputará o prêmio de melhor diretor com Martin Scorsese, que fez A Invenção de Hugo Cabret. / AP