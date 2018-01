'O Artista' e Clooney despontam do Globo de Ouro ao Oscar

Pouco do marasmo foi quebrado com a presença do cãozinho Uggie, mascote e uma das estrelas da produção francesa. Depois de uma campanha para ele ser indicado a melhor ator (o que não aconteceu), o cãozinho ganhou os flashes do tapete vermelho ao desfilar com o elenco, usando uma elegante gravatinha-borboleta. "O Artista" tem previsão de estreia no Brasil para 10 de fevereiro.

"Os Descendentes", outro que constava entre os favoritos, com cinco indicações, sagrou-se como o melhor filme de drama, além do prêmio a George Clooney como melhor ator de drama. O longa, que chega ao País dia 27 de janeiro, conta a história de um homem que é forçado a reexaminar seu passado depois que sua mulher sofre acidente de barco. A ausência de surpresas se estendeu à premiação principal entre as mulheres. Meryl Streep, à frente da cinebiografia da ex-premiê britânica Margaret Thatcher, obteve seu oitavo Globo de Ouro com "A Dama de Ferro".

Entre os diretores ganhadores, à exceção dos êxitos de Alexander Payne (ganhador do Oscar por "Sideways - Entre Umas e Outras", em 2004), de "Os Descendentes", e Michel Hazanavicius, de "O Artista", grandes nomes dominaram o evento. Na categoria melhor diretor, Martin Scorsese coroou sua estreia no gênero infantil com "A Invenção de Hugo Cabret". Já "As Aventuras de TinTim" rendeu Globo de Ouro de melhor animação a Steven Spielberg. Outro veterano, Woody Allen foi louvado com seu "Meia-Noite em Paris", como melhor roteiro. Um tanto surpreendente, talvez, foi a preferência, entre os títulos estrangeiros, ao iraniano "A Separação", em detrimento do badalado "A Pele Que Habito", do espanhol Pedro Almodóvar.

Televisão - Entre as premiações da TV, duas produções polarizaram a cerimônia: "Modern Family", melhor série musical ou de comédia, e "Homeland", escolhida melhor série de TV de drama, e que premiou Claire Danes como melhor atriz de drama. Outro destaque foi a premiação do anão Peter Dinklage na categoria melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV por sua atuação no épico "Game of Thrones".

Apesar de contar com um leque mais amplo de premiações e de dividir seus vencedores em comédia e drama, o Globo de Ouro traça a reta final para o Oscar. Os cinco finalistas serão anunciados no dia 24 de janeiro e a cerimônia será no dia 26 de fevereiro. "O Artista", "Os Descendentes", "A Dama de Ferro" e "A Invenção de Hugo Cabret" despontam na crista de um tapete vermelho ainda mais imponente. As informações são do Jornal da Tarde.

Confira os premiados:

Categoria Cinema

Melhor Filme - Drama

"Os Descendentes"

Melhor Filme - Musical e Comédia

"O Artista"

Melhor Atriz - Drama

Meryl Streep, "A Dama de Ferro"

Melhor Atriz - Musical e Comédia

Michelle Williams, "Sete Dias com Marilyn"

Melhor Ator - Drama

George Clooney, "Os Descendentes"

Melhor Ator - Musical e Comédia

Jean Dujardin, "O Artista"

Melhor Atriz Coadjuvante - Drama

Octavia Spencer, "Histórias Cruzadas"

Melhor Ator Coadjuvante - Drama

Christopher Plummer, "Toda Forma de Amor"

Melhor Roteiro

Woody Allen, "Meia-Noite em Paris"

Melhor Animação

Steven Spielberg, "As aventuras de TinTim"

Melhor Trilha Sonora

Ludovic Bource, "O Artista"

Melhor Canção Original

"Masterpiece", de Madonna, para "W.E."

Melhor Filme em Língua Estrangeira

"A Separação" - Irã

Melhor Diretor

Martin Scorsese, "A Invenção de Hugo Cabret"

CATEGORIA TV

Melhor Série - Drama

"Homeland"

Melhor Atriz - Drama

Claire Danes, "Homeland"

Melhor Ator - Drama

Kelsey Grammer, "Boss"

Melhor Atriz - Musical ou Comédia

Laura Dern, "Enlightenment"

Melhor Ator - Musical ou Comédia

Matt LeBlanc, "Episodes"

Melhor Minissérie ou Filme "Downtown Abbey"

Melhor Atriz - Minissérie ou Filme

Kate Winslet em "Mildred Pierce"

Melhor ator - Minissérie ou Filme

Idris Elba em "Luther"

Melhor Atriz Coadjuvante

Jessica Lange, "American Horror Story"

Melhor Ator Coadjuvante

Peter Dinklage, "Game of Thrones"

Melhor Série - Musical ou Comédia

"Modern Family"

Prêmio Cecil B. DeMille

Morgan Freeman