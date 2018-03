'O Aprendiz 5' terá prêmio recorde de R$ 2 milhões

O poderoso chefão da TV está de volta. O Aprendiz 5 - O Sócio, com Roberto Justus, estréia na Record em 6 de maio. O vencedor da quinta temporada do reality show leva para casa uma sociedade em uma das companhias do empresário, publicitário e apresentador e um prêmio de R$ 2 milhões, a maior quantia já paga pela televisão brasileira. Metade do dinheiro será investido na parceria e a outra vai para o bolso do campeão. A produção recebeu 43 mil inscrições, um número bastante expressivo - a oitava edição do Big Brother Brasil, da Globo, a maior audiência do gênero no País, contabilizou 45 mil interessados à vaga de "brother". "Eu procuro um sócio para me complementar", afirma Justus. "Nunca imaginei que tivesse conteúdo para fazer tantas salas (de reunião, em que elimina os participantes), já fizemos 60", completa. A nova fase terá 16 episódios, novas provas e desafios reciclados, que funcionaram nas primeiras quatro edições. "O game (de perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais) foi uma coisa que agradou, vamos fazer de novo", conta o dono do bordão "você está demitido". Antes mesmo da estréia de Aprendiz 5, a emissora tenta convencer o apresentador a fazer a sexta edição. A próxima temporada teria como aprendizes celebridades, que doariam o prêmio a instituições de caridade. O formato está no ar na TV americana e driblou a crise de audiência que enfrentava. "Ainda não estou convencido, mas nunca mais vou dizer nunca. Disse das outras vezes e aqui estou eu. Se eu for fazer, vai ser melhor que o dos americanos." As informações são do Jornal da Tarde