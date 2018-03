O apogeu de Garbo, ''dama das camélias''

14H15 NO SBT

(Scooby-Doo and the Monster of Mexico). EUA, 29003. Direção de Scott Jeralds.

Animação com o cãozarrão que, a despeito de seu tamanho, é um bebê medroso, o que não o impede de salvar as investigações de Fred, Velma e Salsicha quando o grupo de detetives vai para o México e se defronta com o mistério da pirâmide asteca. Reprise, colorido, 75 min.

A Família Buscapé

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

15H50 NA GLOBO

(The Beverly Hillbillies). EUA, 1993. Direção de Penelope Spheeris, com Jim Varney, Diedrich Bader, Cloris Leachman, Lily Tomlin.

Comédia adaptada da série de sucesso na televisão. Família de pobretões descobre poço de petróleo em suas minguadas terras. Transformados em milionários, os Clampetts se mudam para Beverly Hills e, nadando em dinheiro, aprontam todas a que têm direito. O humor de Jim Varney não é para todos os gostos, mas dá para rir um pouco com suas "caipirices". Reprise, colorido, 92 min.

A Vingança do Mosqueteiro

22 H NA REDE BRASIL

(The Musketeer) EUA, 2001. Direção de Peter Hyams, com Catherine Deneuve, Mena Suvari, Stephen Rea.

A velha história de Alexandre Dumas ganha nova versão e agora D"Artagnan entra para a força dos mosqueteiros do rei disposto a vingar a morte dos pais e ainda tem de salvar a rainha de França das maquinações do cardeal Richelieu. O diferencial desta versão é que o diretor Hyams transforma as cenas de ação em artes marciais. Por mais divertido, e movimentado, que possa ser, não se compara à deslumbrante adaptação de George Sidney, de 1948, com Gene Kelly. Reprise, colorido, 104 minutos.

Beerfest

22H15 NO SBT

(Beerfest). EUA, 2006. Direção de Jay Chandra Sekhar, com Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter.

Irmãos viajam à Alemanha para atender ao último desejo do avô, espalhando suas cinzas durante a Oktoberfest. O problema é que eles bebem cerveja demais e, de porre, perdem a noção do que estão fazendo. O tom é de comédia, mas tente rir, se for capaz. Reprise, colorido, 110 min.

Aleluia Gretchen

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1976. Direção de Sylvio Back, com Carlos Vereza, Lilian Lemmertz, Kate Hansen, Miriam Pires, Selma Egrei, Sérgio Hingst, José Maria Santos, Lorival Gipiela.

A saga de uma família alemã, no Sul do Brasil, permite ao diretor Sylvio Back reconstituir o clima de xenofobia e o radicalismo dos integralistas que, durante o Estado Novo, flertavam com o nazismo. Um filme politicamente importante e esteticamente avançado. Recebeu os principais prêmios da época - APCA, festivais de Brasília e Gramado, etc. Reprise, colorido, 110 min.

Refém de Uma Vida

23H25 NA GLOBO

(The Clearing). EUA, Alemanha, de Pieter Jan Brugge, com Robert Redford, Helen Mirren, Willem Dafoe, Alessandro Nivola, Matt Craven.

Executivo é sequestrado, a polícia intervém e o diretor Brugge propõe tudo, menos um thriller convencional. À medida que Robert Redford e Willem Dafoe se embrenham na floresta, em fuga, fica claro que o objetivo do cineasta é estudar esses personagens e suas motivações. Reprise, colorido, 91 min.

Alô?!

23H30 NA CULTURA

Brasil, 1998. Direção de Mara Mourão, com Betty Lago, Myriam Muniz, Herbert Richers Jr., Wellington Nogueira, Duda Mamberti, Marcio Ribeiro.

O segundo nacional da noite é esta comédia que satiriza o início da era do celular. Tudo gira em torno de confusões familiares, envolvendo um endereço que foi anotado num cartão de jogo do bicho. Um crítico definiu o trabalho da diretora Dora Mourão como "excrecência dramatúrgica", mas provavelmente ele foi o único a não rir. As cenas com Myriam Muniz são hilárias. Reprise, colorido, 95 min.

A Dama das Camélias

2H10 NA REDE BRASIL

(Camille) EUA, 1936. Direção de George Cukor, com Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore, Elizabeth Allan, Henry Daniel.

O apogeu da arte de Greta Garbo. A atriz que foi chamada de "divina" faz Marguerite Gauthier, heroína da peça de Alexandre Dumas Filho. Cortesã parisiense - eufemismo para prostituta -, ela se envolve com garoto, mas renuncia ao amor para não prejudicar o futuro dele. Quando Armand descobre e tenta recomeçar, é tarde demais. Garbo permanece um fenômeno único no cinema. Ela não precisava nem representar - o espectador criava as interpretações tentando decifrar o mistério de seu rosto. A cena da morte permanece, mais de 70 anos depois, um momento raro de intensidade dramática. Reprise, colorido, 108 min.

Intercine

4H05 NA GLOBO

A emissora exibe o preferido do público entre - Como Enlouquecer Seu Chefe, comédia de Mike Judge, com Ron Livingston e Jennifer Aniston, sobre sujeito que subverte a rotina do trabalho e cresce na admiração dos superiores; e Soldado Universal - O Retorno, de Mic Rodgers, segundo da série fantástica com Jean-Claude Van Damme, Michael Jai White e Heidi Schanz; desta vez, o androide tem de enfrentar conspiração para dominar o mundo.